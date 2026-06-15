تعيين أول حكمة أمريكية لإدارة مباراة في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكمة الأمريكية توري بينسو لإدارة مباراة جنوب إفريقيا والتشيك في كأس العالم 2026، لتصبح أول حكمة تدير مباراة في النسخة الحالية من البطولة.

أعلن الاتحاد الدولي ل كرة القدم "فيفا" رسميًا تعيين الحكمة الأمريكية توري بينسو لإدارة مباراة منتخبي جنوب إفريقيا وجمهورية التشيك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 .

يُعتبر هذا التعيين تاريخيًا، حيث تصبح توري بينسو أول حكمة تتولى إدارة مباراة في النسخة الحالية من كأس العالم، والتي انطلقت منافساتها يوم الخميس الماضي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة. من المقرر أن تقام المواجهة بين منتخبي جنوب إفريقيا والتشيك يوم 18 يونيو الجاري على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

يدخل المنتخبان اللقاء بحثًا عن تعويض خسارتهما في الجولة الافتتاحية، حيث يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الرابع في المجموعة دون نقاط بعد هزيمته أمام المكسيك بنتيجة 2-0، فيما خسر منتخب التشيك أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1. يبحث الفريقان عن أول نقطة لهما في البطولة، مما يزيد من أهمية المباراة والضغط على كلا المنتخبين. يأتي اختيار توري بينسو كحكمة للمباراة في إطار جهود الفيفا لتعزيز مشاركة المرأة في كرة القدم، وتحديدًا في مناصب التحكيم ضمن البطولات الكبرى.

لقد حظيت الحكمة الأمريكية بثقة واسعة من قبل الاتحاد الدولي، نظرًا لأدائها المتميز في مباريات سابقة على المستوى الدولي. هذا التعيين يمثل خطوة مهمة نحو المساواة في الرياضة، وي send برسالة قوية حول قدرة المرأة على قيادة المباريات الكبرى. تُعد بطولة كأس العالم 2026 الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا، وهو ما يعني زيادة عدد المباريات مقارنة بالنسخ السابقة. يتوقع أن تكون البطولة الأكبر من حيث الحجم والتنظيم، وتضيف مشاركة الحكامات تميزًا جديدًا إلى هذه النسخة التاريخية.

ستكون مباراة جنوب إفريقيا والتشيك بمثابة اختبار أول لتوري بينسو في البطولة، ومتابعة عالمية واسعة لتحركاتها على أرض الملعب. في الختام، يمثل تعيين الحكمة الأمريكية توري بينسو لحظوة تاريخية في كأس العالم، حيث يتضاعف الاهتمام بدور المرأة في إدارة المباريات الدولية. تترقب الجماهير والوسائل الإعلامية أداءها في هذا اللقاء المهم، الذي قد يكون بداية لمزيد من الفرص للحكمات في البطولة القادمة





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كأس العالم 2026 توري بينسو الحكام المرأة كرة القدم

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