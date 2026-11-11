تعيين علي ماهر مدربا لمنتخب مصر وشكره للرئيس السيسي

علي ماهر يتولى تدريب المنتخب المصري بعد حسام حسن، ويؤكد ثقته في اللاعبين والدعم الرئاسي، بينما يوضح هاني أبوريدة خطة الاتحاد لتطوير الكرة.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً عن تعيين علي ماهر مدرباً جديداً للفريق الأول، ليحل محل حسام حسن الذي غادر المنصب. وقد أكد المدير الفني الجديد سعادته البالغة بتولي المسؤولية، مشيراً إلى أن هذا الهدف هو السعي الدائم لكل مدرب محترف.

الخطوة الأولى لعلي ماهر مع الفراعنة

صرح علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه، أنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لكرة القدم المصرية والمدربين الوطنيين. كما وجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة على الثقة الكبيرة التي وضعها فيه، مؤكداً استعداده للعمل بجدية.

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أكد علي ماهر أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كبيرة تتطلب رؤية واضحة وخطة طموحة لتحقيق أهداف الكرة المصرية. وثمن جهود حسام حسن ومعاونيه إبراهيم حسن، مشدداً على أن الفريق الجديد سيستكمل المسيرة الطيبة التي بدأها الثنائي السابق لبناء أساس متين للمستقبل.

رؤية هاني أبوريدة لدعم الجهاز الفني

عبر هاني أبوريدة عن سعادته بالأجواء الإيجابية في مركز المنتخبات الوطنية، حيث تابع لاعبو منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 تدريبات المنتخب الأول. وأكد أن هذا المشهد يعكس روح الانتماء والترابط بين الأجيال المختلفة، مما يساعد في إعداد عناصر جديدة قادرة على تمثيل مصر مستقبلًا.

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شدد هاني أبوريدة على ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر، رغم ضيق الوقت وكثرة التحديات المنتظرة. وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لتوفير الأجواء المناسبة لمساعدة المدرب الجديد على تحقيق الأهداف المطلوبة ومواصلة تطوير أداء المنتخب الوطني.

تحديات الوقت وضغط المباريات القادمة

كشف علي ماهر عن صعوبات العمل مع المنتخبات الوطنية مقارنة بالأندية، بسبب قصر فترات التجمع والحاجة لتجهيز اللاعبين في وقت محدود. وأوضح أن هناك مباراتان قريبتان للمنتخب خلال أقل من أسبوعين، مما يتطلب تركيزاً عالياً واستعداداً مكثفاً من جميع اللاعبين.

أشار المدير الفني إلى خطته للتواصل المستمر مع لاعبين عبر تطبيق "زووم" بشكل منتظم بين المعسكرات، للحفاظ على الرابط معهم ومتابعة أدائهم خارج فترات التوقف الدولي. ويعتقد أن هذا الأسلوب سيساعد في بناء تماسك جماعي قوي حتى قبل بدء التدريبات الميدانية الرسمية.

تجربة محمد صلاح وأثرها على الفريق

أشاد علي ماهر بتجربة محمد صلاح قائد منتخب مصر، معتبراً إياها نموذجاً مميزاً للاحتراف والنجاح العالمي. وأكد أهمية الاستفادة من خبراته داخل صفوف المنتخب الوطني، كمرجع أساسي للاعبين الصغار الذين يسعون لتحقيق نفس المستوى من التميز.

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في سياق متصل، أوضح شوبير أن محمد صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته لهاني أبوريدة خلال اجتماع في تركيا حول الأوضاع الداخلية، دون تأكيد تدخل مباشر في قرار إقالة حسام حسن. وتبقى المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرات علي ماهر في قيادة الفراعنة نحو المجد.