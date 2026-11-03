تعيين أحمد موسى عضوا بمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية

هنأ رئيس جامعة سوهاج الإعلامي أحمد موسى على تعيينه عضوا بمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، معتبرا أن الجامعات الأهلية تخفف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.

هنأ الدكتور حسان النعماني ، رئيس جامعة سوهاج، الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد موسى على تعيينه عضوا ب مجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية. جاءت التهنئة خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، حيث وصف رئيس الجامعة الإعلامي بأنه رجل وطني من الدرجة الأولى.

وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة تطوير الجامعة الأهلية التابعة لجامعة سوهاج، إذ أشار رئيس الجامعة إلى اجتماع عُقد بالعاصمة الجديدة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، دون أن يحدد في تصريحه تفاصيل جدول أعمال ذلك الاجتماع.

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تشكيل مجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية

يضم مجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية عددا من الشخصيات العامة، وفقا لما ذكره الدكتور حسان النعماني. ومن بين الأعضاء محافظ البنك المركزي المصري، واللواء طارق راشد، والدكتورة رشا راغب، والسفيرة نبيلة مكرم، والدكتور عماد الدين حسين، والمستشار أحمد حلمي الشريف، إضافة إلى شخصيات أخرى لم يسمها في حديثه.

ووصف رئيس جامعة سوهاج الإعلامي أحمد موسى بأنه رجل نقي وصافي وصاحب أخلاق رفيعة، مؤكدا أن وجود هذه الأسماء داخل المجلس يعكس حجم الاهتمام بتطوير الكيان الجامعي الجديد. ولم تتضمن التصريحات معلومات إضافية عن الدور التنفيذي المحدد لكل عضو داخل المجلس.

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دور الجامعات الأهلية في تخفيف أعباء الأسر

أكد الدكتور حسان النعماني أن جامعة سوهاج تواصل جهودها لدعم ومساندة تطوير جامعة سوهاج الأهلية. وربط رئيس الجامعة بين وجود الجامعات الأهلية إلى جانب الجامعات الخاصة وبين مستوى الرسوم الدراسية، قائلا إنه لولا وجود الجامعات الأهلية لكانت رسوم الجامعات الخاصة قد ارتفعت.

وبحسب هذا الطرح، فإن الجامعات الأهلية أسهمت في تخفيف الأعباء على أولياء الأمور، إذ تمثل بديلا يخفف الضغط على ميزانيات الأسر الراغبة في التعليم الجامعي. ولم يقدم رئيس جامعة سوهاج في تصريحه أرقاما أو نسبا محددة للرسوم، لذلك يقتصر هذا التقييم على الرأي الذي عبر عنه.

موقف الدولة من منظومة التعليم الجامعي

قال الدكتور حسان النعماني إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بمنظومة التعليم في مصر. وأضاف أن الحكومة تواصل عملها على دعم وتطوير التعليم الجامعي، بما يشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفق ما ورد في حديثه.

ويرتبط هذا الموقف بالدور الذي تلعبه الجهات المعنية، ومنها وزارة التعليم العالي التي يرأس اجتماعاتها الدكتور عبد العزيز قنصوة، في متابعة أوضاع الجامعات الأهلية وتطويرها. وتبقى هذه التصريحات صادرة عن رئيس جامعة سوهاج، ولم تتضمن بيانا رسميا من الرئاسة أو الوزارة بشأن التعيين نفسه.