السلطات السنغالية عينه رئيساً للوزارات في خطوة تهدف إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية حاسمة، بينما يواجه الرئيس ديوماي فاي انتقادات متزايدة من الحزب الوطني بعد إقالة سونكو وحل الحكومة، مع تطورات إقليمية تشمل مشروع كوريا الجنوبية لإطلاق غواصة نووية.

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغال ية في بيان رسمي بأمسية الاثنين أن الرئيس السنغال ي باسيرو ديوماي فاي قد عينه على رأس الحكومة الاقتصادى​​ة أكمل في ورانــي ( أحمد الأمين ) رئيساً للوزراء.

يأتي هذا التعيين في ظل تفاقم الأزمات المالية للبلاد، حيث يواجه الاقتصاد السنغالي ضغوطاً شديدة نتيجة تراكم الديون الخارجية وتراجع عائدات الصادرات. الأمين، الذي يشغل سابقاً منصب رئيس فرع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في السنغال، يُعرف بخبرته العميقة في سياسات النقد والتمويل، وهو يحمل على عاتقه مهمة تنفيذ برنامج إصلاحات يطمح للحصول على دعم صندوق النقد الدولي وإعادة استعادة استقرار الميزانية العامة.

في سياقٍ آخر، أعادت وكالات الأنباء المحلية إشعال النقاش حول علاقة الرئيس ديوماي فاي بالحزب الوطني السنغالي (سونكو). ففي مارس الماضي حذر الزعيم سونكو من احتمال تحول الحزب إلى معارضة إذا ما انحرف الرئيس عن مسار البرنامج الانتخابي المتفق عليه، ليصبح هذا التحذير الآن حقيقة واقعة. فقد أعلن بيان حكومي السبت الماضي أن الرئيس قام بإقالة سونكو وحل الحكومة، خطوة أطلقت سلسلة من التداعيات السياسية التي قد تضخّ من حدة التوتر الداخلي.

سونكو، الذي يُعرف بشعبيته الكبيرة بين الشباب ودوره الفعال في حشد الدعم الشعبي خلال الانتخابات التي جرت في 2024، كان قد أيد ديوماي فاي في ظل منعته المحكمة من الترشح لتهم تزوير. إن إقالته وتفكيك حكومته قد يُنظر إليها كإشارة إلى تصعيد الصراع بين القاعدة الحاكمة والقوات المعارضة داخل السنغال. من جهة أخرى، تلقت الأنباء الدولية تقريراً عن أن كوريا الجنوبية تسير بخطى ثابتة نحو إطلاق أول غواصة نووية في تاريخها، مع توقع الانتهاء من المشروع في الأعوام القليلة القادمة.

ويُشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً استراتيجياً في قدرات الدفاع البحري للبلاد، وتأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة. وعلى الرغم من أن هذه التطورات التقنية تبدو بعيدة عن الساحة السياسية السنغالية، إلا أن الانفتاح على مصادر تمويل دولية، بما فيها الدعم العسكري أو الاقتصادي، قد يكون له انعكاسات على مستقبل سياسات الإصلاح في السنغال، خاصةً إذا ما ارتبطت تلك التمويلات بشروط دولية تتطلب استقراراً سياسياً واضحاً.

في ضوء ذلك، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة التي يقودها الأمين ستتمكن من تخفيف الضغوط الداخلية وتوحيد الصفوف، أم أن الانقسام الداخلي سيتفاقم، ما قد يعرقل مسار الحصول على المساعدة الدولية التي تحتاجها البلاد لإنهاء أزمة الديون المتراكمة





