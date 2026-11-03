تعيين طاقم تحكيمي عربي للمباراة النهائية لكأس الخليج تحت 17 عاماً

اتحاد الخليج العربي لكرة القدم يعلن أسماء الحكام الدوليين لإدارة النهائي بين مصر والإمارات غداً الأربعاء، مع تفصيل كامل للأطقم المساعدة.

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً عن تشكيل الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة الحاسمة للنسخة الثانية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، والتي تقام تحت شعار قطر 2026. ومن المقرر أن تنطلق أحداث هذه المواجهة النهائية، التي تجمع بين المنتخبين المصري والإماراتي، في تمام الساعة المحددة على ملعب استاد حمد الكبير الكبير، وذلك خلال يوم غداً الأربعاء، الموافق الرابع من شهر نوفمبر الجاري.

تفاصيل الطاقم التحكيمي الرئيسي وال辅助

أسندت اللجنة العليا للإشراف على النزاع التحكيمي مهمة قيادة المباراة النهائية إلى الحكم السعودي المعروف علي القحطاني، الذي يقف على خط الوسط للإشراف على سير اللعب بكل حيادية. ويساعده في هذه المهمة الحيوية كل من مواطنه السعودي محمد وزي، بالإضافة إلى الحكم البحريني المخضرم خالد تلفت، اللذين سيشاركان في مراقبة خطوط الملعب واتخاذ القرارات السريعة.

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ومن الجدير بالذكر أن العماني محمد مراد قد كُلف بتنفيذ مهمة الحكم الرابع، ليكون على أهبة الاستعداد لتبديلات اللاعبين وإدارة الجوانب اللوجستية للأطراف الأربعة. كما تم تعيين الحكم اليمني ياسر الدروبي في منصب الحكم المساعد الإضافي لدعم عملية اتخاذ القرارات في اللحظات الحرجة من المباراة.

أما فيما يتعلق بالتقنية الحديثة التي أثبتت فعاليتها في المونديالات، فقد تولي الحكم القطري عبد الرحمن الملا مهمة الحكم المساعد لتقنية الفيديو (VAR). ويتشارك في هذه المهمة التقنية الحساسة مع مواطنه القطري إبراهيم الدوسري، الذي يشغل منصب حكم الفيديو المساعد (AVAR)، لضمان دقة كل قرار يتعلق بالأهداف أو حالات الطرد.

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استعدادات فنية واجتماع تنسيقي مع الحكام

في خطوة تؤكد على جديية التجهيزات للمباراة الكبرى، عقدت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً هاماً اليوم، جمع جميع الحكام ومقيمي بطولتي كأس الخليج تحت 17 عاماً وكأس الخليج للقدماء. جاء هذا الاجتماع في إطار السعي الحثيث للجنة لمتابعة كافة الجوانب التحكيمية والوقوف على آخر مستجدات الاستعدادات النهائية للمباراة المنتظرة.

وترأس هذا الاجتماع التنسيقي السيد هاني طالب بلان، الذي أثنى بشدة على جميع الأطقم التحكيمية التي شاركت في إدارة مباريات البطولتين المختلفتين. وقد وجه السيد بلان شكره وتقديره العميق لكل الحكام والمقيمين الذين بذلوا جهوداً مضنية طوال فترة المنافسات، سواء من تولى إدارة مباريات الفئة العمرية تحت 17 عاماً أو من شارك في إدارة مباريات كبار اللاعبين.

واستعرض رئيس اللجنة الدور الحيوي الذي قامت به الأطقم التحكيمية في إنجاح المسيرتين الرياضية، مشيداً بالكفاءة المهنية العالية والتزام الروح المسؤولة التي أظهرها الحكام. وشدد بلان خلال الاجتماع على أهمية استشارة هذه المواجهة الختامية، مطالباً الجميع بالتحلي بأعلى درجات التركيز والدقة والحيادية في اتخاذ كافة القرارات التحكيمية لضمان سير المباراة في أفضل صورة ممكنة.

تاريخ المواجهة بين مصر والإمارات

تكتسب المباراة التي ستقام على استاد حمد الكبير أهمية تاريخية خاصة، حيث ستحدد هوية بطل النسخة الثانية من البطولة. ويأمل المنتخبان المصري والإماراتي بشدة في حسم هذا اللقب بعد أن قطعا مساراً رائعاً ونجح كل منهما في تجاوز مرحلة المجموعات ثم المربع الذهبي الصعب.

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ويشهد التاريخ الرياضي للمنتخب المصري خلال هذه البطولة أنه حقق الفوز في خمس مواجهات دون أي خسارة، وقد تمكن في الدور نصف النهائي من إقصاء المنتخب الصيني بفارق كبير ومبهر بنتيجة 4-0. هذا الإنجاز يعكس الاستقرار الدفاعي والخط الهجومي الفعال الذي يتميز به الفريق المصري في هذه البطولة.

في المقابل، نجح منتخب الإمارات في حصد المركز الأول في مجموعته محققاً العلامة الكاملة، حيث جمع 12 نقطة كاملة قبل أن ينهض في الدور نصف النهائي ويهزم منتخب اليمن بنتيجة 1-0. وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل، فقد تم الاتفاق على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز.