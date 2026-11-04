تعيينات إدارية جديدة في الدقهلية لتطوير الخدمات الهندسية

محافظ الدقهلية يعلن عن حركة ندب وتكليف لـ 12 مسؤولا في الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين خدمات المواطنين.

أعلن اللواء طارق مرزوق ، محافظ الدقهلية ، عن تنفيذ حركة تنقلات وندب إداري شملت 12 منصبًا قياديًا ومهندسيًا ضمن الإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والمحافظية. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير منظومة العمل الإداري وضخ دماء جديدة في الهيكل التنظيمي، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

تفاصيل حركة الندب والتكليف الإدارية

شملت الحركة تعيين ميادة إبراهيم عبد اللطيف مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة تمي الأمديد، خلفًا للسنبلاوين. وفي المقابل، نُقل هاني متولي محمد الشبراوي ليصبح مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة السنبلاوين، بدلًا من تمي الأمديد. كما تم تكليف أشرف محمد حسن حسن مديرًا للتخطيط والمشروعات بمركز ومدينة نبروه، بينما تولت الشيماء يوسف محمد يوسف إدارة الهندسة والتنظيم بنفس المركز.

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في إطار التحرك الإداري، نُقلت حنان أحمد أحمد سرحان لتصبح مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة أجا، بدلاً من مدير التخطيط بمركز ميت غمر. وتولى أحمد أحمد عبد الحكيم منصب مدير الإدارة الهندسية بشربين، بعد نقله من حي غرب المنصورة. كما انتقل حمدي محمد السيد البسيوني ليكون مديرًا للإدارة الهندسية بالمنصورة، بدلًا من دكرنس، بينما انتقلت إيمان أحمد علي إبراهيم الخولي لإدارة الهندسة بمنية النصر.

استمرت التغيرات بتكليف جمال سالم سالم مديرًا للإدارة الهندسية بدكرنس، بدلاً من منية النصر، ومحى الدين البيلي مديرًا للهندسة بحي غرب المنصورة، بدلاً من شربين. بالإضافة إلى ذلك، نُقل شريف عبد المنعم موسى مهندسًا بالإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان المحافظة، بدلاً من جمصة، ومسعد عبد الله محمد مهندسًا بنفس الإدارة، بدلاً من مدير الهندسة بأجا.

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أولويات المحافظ في تحسين الخدمات

أكد محافظ الدقهلية أن تطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة. وأشار إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات المتبادلة بين المواقع القيادية، بما يسهم في تحقيق الانضباط وسرعة إنجاز الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر.

وشدد اللواء طارق مرزوق على ضرورة تحقيق أداء متميز وملموس خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين. دعا المسؤولون إلى التعامل الجاد مع ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية ومخالفات البناء، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر بين الإدارات الهندسية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

معايير التقييم والمستقبل الإداري

أوضح محافظ الدقهلية أن معيار تقييم المسؤولين يتمثل في حجم الإنجاز على أرض الواقع، ومدى الالتزام بالقانون، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين. أكد استمرار دعم الكفاءات الجادة ومحاسبة أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات لضمان جودة الخدمات.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن هذه التحركات تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي، وتحقيق الانضباط الإداري، وتقديم خدمات أفضل لأبناء الدقهلية. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل شامل ومستدام.