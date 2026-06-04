أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام. وذكرت الهيئة في بيان لها إن تعيين رحاب طه يأتي في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي. وذكرت الهيئة أن رحاب طه تتمتع بخبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية. وذكرت الهيئة أن رحاب طه تشغل منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية. وذكرت الهيئة أن رحاب طه قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 ب تعيين الدكتورة رحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام.

وذكرت الهيئة في بيان لها إن تعيين رحاب طه يأتي في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي. وذكرت الهيئة أن رحاب طه تتمتع بخبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية. وذكرت الهيئة أن رحاب طه تشغل منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

وذكرت الهيئة أن رحاب طه قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايي





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الدكتورة رحاب طه الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين دعم الكفاءات القيادية تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير ال

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