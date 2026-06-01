أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تغريم النادي الأهلي بسبب مدرب حراس المرمى خوان خوسيه خيمينيز بوفيس، الذي عمل مع الإسباني خوسيه ريبييرو المدرب الفريق الأحمر السابق. وأصدرت غرفة أوضاع اللاعبين بفيفا قرارًا بتغريم الأهلي مبلغ 252 ألفًا و767 دولارًا، بالإضافة إلى فائدة 5% لصالح مدرب حراس المرمى الإسباني.

وأصدرت غرفة اوضاع اللاعبين بفيفا قرارًا بتغريم الأهلي مبلغ 252 ألفًا و767 دولارًا، بالإضافة إلى فائدة 5% لصالح مدرب حراس المرمى الإسباني خوان خوسيه خيمينيز بوفيس، في الجهاز الفني السابق للأحمر بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو. بحسب القرار، يلتزم الأهلي بسداد المبلغ المقرر إلى المدرب الإسباني، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% تُحتسب اعتبارًا من 31 أغسطس 2025 وحتى موعد السداد الكامل.

جاء قرار غرفة أوضاع اللاعبين بعد نظر القضية المتعلقة بالمستحقات المالية الخاصة بمدرب حراس المرمى الإسباني، الذي سبق له العمل ضمن الجهاز الفني بالنادي الأهلي. ومن المتوقع أن يحسم النادي الأهلي موقفه النهائي بشأن القرار خلال الفترة المقبلة، سواء بسداد المستحقات المالية المقررة أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم





