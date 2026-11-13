تغطية إعلامية متميزة لفعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تقرير شامل عن تغطية الإعلامية شرمندة الدسوقي للدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع التركيز على تكريم الفنانة شادية، وحديث رئيس المهرجان حسين فهمي عن خمسين عاماً من التأسيس.

على مدى سنوات طويلة، ظلت الإعلامية شرمندة الدسوقي ركنًا إعلاميًا مميزًا في المشهد التلفزيوني المصري، لتجد نفسها اليوم في خضم تغطية استثنائية ومتخصصة للحدث السينمائي الأبرز على صعيد المنطقة العربية، ألا وهو الدورة السابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد برزت التغطية الإعلامية عبر شاشة قناة dmc كتحفة فنية من journalism الإخباري، حيث لم تقتصر على النقل السطحي للأحداث، بل تعمقت في استكشاف الكواليس الفنية الدقيقة، وإبراز الحوارات الحصرية مع كبار صناع السينما الذين شكلوا حضورهم القوي في فعاليات هذا العام. وقد اشتملت التغطية على مجموعة من التقارير الوثائقية والإخبارية التي رسمت صورة متكاملة عن روح المهرجان، الذي اتسم هذا العام بتنوع كبير في التجارب السينمائية المشاركة، حيث تم جمع ثقافات العالم تحت سقف واحد، مما أكسب الحدث طابعًا عالميًا حقيقيًا يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

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تقرير رمزي عن إرث الراحلة شادية في المهرجان

وقد حمل التقرير الرئيسي عنوانًا يدل على عمق الحدث ومكانته الثقافية، حيث تمت متابعة تكريمات الرموز الفنية العظيمة، والعرض للأفلام وقصص الملهمة التي تعكس التنوع البشري والإبداعي الذي يتميز به المهرجان. وفي خطوة تحمل دلالة عاطفية ورمزية كبيرة، قدمت شرمندة الدسوقي تقريرًا خاصًا استعادت فيه ذاكرة السينما المصرية من خلال سيرة وإرث الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، التي اعتبرت من أكثر النجمات تأثيرًا في تاريخ الفن المصري.

وقد جاء هذا التقرير تحت عنوان يصف بدقة مكانتها الفنية، مؤكدين أن المهرجان يختار هذه اللحظة لتكريم مسيرتها الخالدة، مما يعكس اهتمام القيادة السينمائية المصرية بالحفاظ على الذاكرة الفنية وتوثيق إنجازات أعمدتها الأساسية. كما استحوذ فيلم "البرانية" على جزء مهم من التغطية الإعلامية، حيث تناولت الصحفية البعد الإنساني والاجتماعي العميق لهذا العمل الفني، الذي يحكي قصة عائلة مصرية قضت 45 سنة في الغربة، مع الحفاظ على ارتباطها الوثيق بجذورها المصرية.

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وقد ركزت التغطية على كيفية نجاح الفيلم في تجسيد هوية المقيمين في المهجر وتحديات اندماجهم مع جذورهم، مما أضفى طابعًا إنسانيًا مؤثرًا على التغطية الإعلامية للمهرجان. وقد ختمت شرمندة الدسوقي سلسلة تغطياتها بحوار حصري ومثير مع رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، الذي كشف عن رؤية جديدة لتطوير المهرجان في ظل احتفاله بمرور خمسين عامًا على تأسيسه. وقد تناول الحوار أبرز ملامح التحديث والتطوير في الدورة الحالية، مع التأكيد على أن السينما هي فن الشباب والأمل.

أفلام عربية عالمية تكشف عمق التعاون السينمائي

وفي سياق موازٍ، شهد المهرجان عرضًا عالميًا أولًا للفيلم السعودي "جحيم العابرين" للمخرنة هناء العمير، مما يعكس توسع دائرة التعاون السينمائي مع الدول الخليجية والعربية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على الفيلم العراقي "البصير"، حيث تم استعراض رحلة المنتج هشام سليمان في تحويل مشاهد الشارع إلى كتب خيرية، مما يظهر البعد الاجتماعي والإنساني الذي لا يقتصر على السينما فحسب.

ومن الجدير بالذكر أن المهرجان شهد أيضًا اهتمامًا بقضايا الإدارة المالية والقيادة الفنية في العالم، كما تم التطرق إلى أخبار دولية متفرقة تتعلق بالسياسة والثقافة، إلا أن محور التغطية الأساسي ظل متمحورًا حول إثراء النقاش السينمائي والتواصل الثقافي بين شعوب العالم، مما يجعل هذه الدورة واحدة من أهم المحطات في التقويم السينمائي العالمي.