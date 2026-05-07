تغطية شاملة لجهود وزارة الأوقاف ومواقف الأزهر الشريف ومستجدات الشأن الديني والاقتصادي

تقرير مفصل يتناول ضوابط تنظيم الصلاة في الساحات الكبرى، ومواقف الأزهر من القضايا الإقليمية في الإمارات والسودان، وتكريم الشيخ الطبلاوي، ونتائج مسابقات القرآن الكريم، مع رصد لأسعار الذهب.

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم الشعائر الدينية وضمان أداء العبادات في أجواء من السكينة والوقار، أعلنت المديرية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والضوابط التنظيمية الصارمة والمنظمة لإقامة الصلاة داخل الساحات العامة والمساجد الكبرى.

تهدف هذه الضوابط في مقامها الأول إلى ضمان خروج المناسبات الدينية بالشكل اللائق الذي يعكس قيمة هذه الشعائر، مع التركيز بشكل أساسي على الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع التكدسات البشرية التي قد تؤدي إلى مخاطر أمنية أو صحية. وفي هذا السياق، شددت المديرية على أن اعتلاء المنابر أو إلقاء الدروس والخطب الدينية داخل الساحات المخصصة للصلاة يقتصر حصرياً على الأئمة المعتمدين والمصرح لهم من الجهات الرسمية، وذلك لمنع انتشار الفتاوى غير المنضبطة أو الخطب التي قد تثير البلبلة، مع التشديد على منع أي شخص غير مصرح له من القيام بهذا الدور.

ومن الناحية التقنية، أوضحت المديرية أنه تم إجراء دراسة دقيقة لاختيار المواقع الأكثر ملاءمة لتوزيع أجهزة الصوت داخل الساحات الواسعة، لضمان وصول صوت الخطبة والتكبيرات إلى جميع المصلين بوضوح تام وبصورة منظمة تمنع التداخل الصوتي. كما تم توجيه كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بالتعليمات التنظيمية، مع توفير مساحات شاسعة وأماكن كافية لانتظار السيارات في محيط الساحات والمساجد الكبرى، وذلك بهدف تسهيل حركة المرور وتفادي حدوث اختناقات مرورية تعيق وصول المواطنين إلى أماكن الصلاة في المواعيد المحددة.

وعلى صعيد الشؤون الخارجية والمواقف الدينية الدولية، اتخذ الأزهر الشريف موقفاً حازماً تجاه التوترات الإقليمية، حيث أعرب عن إدانته الشديدة للعدوان الذي قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جارتها المسلمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن استهداف الدول الشقيقة يتنافى مع قيم الأخوة الإسلامية ومبادئ السلام التي يدعو إليها الدين الحنيف. وفي سياق متصل، أدان الأزهر الشريف استهداف مطار الخرطوم في السودان، واصفاً هذه الأعمال بأنها تهديد للاستقرار والسلم الأهلي.

ووجه الأزهر نداءً إنسانياً وأخوياً إلى كافة أبناء الشعب السوداني بضرورة التكاتف والحفاظ على وحدة بلادهم وتجنب الانزلاق نحو الصراعات الداخلية التي لا تجلب سوى الدمار والخراب، داعياً إلى تغليب لغة الحوار والعقل لحل النزاعات. وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والدينية، استقبل فضيلة شيخ الأزهر سفير سلطنة عمان بالقاهرة في لقاء عكس عمق الروابط التاريخية بين المؤسسة الدينية العريقة والسلطنة، حيث تم التباحث في سبل التعاون المشترك لخدمة القضايا الإسلامية وتعزيز قيم التسامح والوسطية في العالم أجمع، مما يؤكد دور الأزهر كمرجعية عالمية تسعى للتقريب بين وجهات النظر وتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والإسلامية.

أما في الجانب الثقافي والقرآني، فقد قامت وزارة الأوقاف بإحياء ذكرى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي يعد أحد أبرز رموز دولة التلاوة وصوتاً مصرياً خالداً ترك بصمة لا تمحى في تاريخ تلاوة القرآن الكريم. وأكدت الوزارة أن الشيخ الطبلاوي لم يكن مجرد قارئ، بل كان مدرسة في الأداء والتمكن، مما يجعله قدوة للأجيال القادمة في إتقان فن التجويد.

وفي سياق تشجيع الشباب على حفظ كتاب الله، اعتمد الشيخ أيمن عبدالغني نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام 2025 - 2026، وهي المسابقة التي شهدت تنافساً كبيراً بين مئات الطلاب من مختلف الأعمار، مما يعكس مدى ارتباط الشباب المصري بالقرآن الكريم وحرصهم على إتقانه. وتأتي هذه المسابقة في إطار رؤية الأزهر الشريف لبناء جيل مسلح بالعلم والإيمان والقيم الأخلاقية السامية.

وختاماً، وفي متابعة للشأن الاقتصادي الذي يؤثر على حياة المواطنين اليومية، شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 تحركاً ملحوظاً بعد سلسلة من التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية، حيث يراقب المستثمرون والمواطنون بدقة هذه التحركات لتحديد التوقيت المناسب للبيع أو الشراء، في ظل حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تؤثر على قيمة المعادن النفيسة





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأزهر الشريف وزارة الأوقاف تنظيم الصلاة حفظ القرآن الكريم تلاوة القرآن

United States Latest News, United States Headlines