تغطية شاملة: الحراك الثقافي المصري ومستجدات الحج وأوضاع الأسرى وتوضيحات حكومية

تقرير مفصل يتناول أنشطة هيئة قصور الثقافة في المحافظات، واستعدادات نقل الحجاج إلى عرفات، وتحذيرات نادي الأسير من تفشي الأمراض في السجون، ونفي الحكومة لإصدار عملة جديدة، بالإضافة إلى حصاد شباك التذاكر السينمائي.

تشهد الساحة الثقافية والفنية في مصر حراكاً واسعاً مع إطلاق هيئة قصور الثقافة، تحت قيادة الفنان هشام عطوة، أجندة ثقافية حافلة بالفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى نشر الوعي الفني والثقافي في مختلف المحافظات.

تتضمن هذه الأجندة سلسلة من العروض المسرحية المجانية التي تستهدف كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى لقاءات توعوية وورش عمل إبداعية مخصصة للأطفال لتنمية مواهبهم في سن مبكرة، فضلاً عن إقامة معارض للفنون التشكيلية وأنشطة مخصصة لمناطق الإسكان البديل لضمان وصول الخدمات الثقافية إلى المناطق الأكثر احتياجاً، تزامناً مع انطلاق احتفالات عيد الأضحى المبارك. وفي سياق متصل، يختتم مسرح السامر بالعجوزة فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، وهو البرنامج الذي تتبناه وزارة الثقافة لدعم الشباب المسرحيين المبدعين، حيث شهد المهرجان تقديم 27 عرضاً مسرحياً متميزاً من مختلف محافظات الجمهورية على مدار أسبوعين، وسيتم في الحفل الختامي إعلان النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تطوير المسرح القومي والشبابي.

وعلى صعيد الفنون التشكيلية، تستضيف قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية معرض ملتقى الغربية للرسم والتصوير تحت عنوان المولد، والذي يجمع أعمال 16 فناناً وفنانة شاركوا في ملتقى محافظة الغربية في أكتوبر الماضي، ويستمر هذا المعرض حتى الثامن والعشرين من مايو الجاري كجزء من استراتيجية الهيئة لتشجيع المبدعين في الأقاليم. كما تمتد العروض المسرحية لتشمل محافظات أخرى، حيث يقدم عرض بيانولا من إخراج محمود طلعت في محافظة السويس، وعرض الهجانة من إعداد وإخراج أسامة عبد الرؤوف في قصر ثقافة أسيوط، بالإضافة إلى عرض مسرح الطفل بيت الدبة حنين من إخراج هشام العطار في بورسعيد، مما يؤكد على سعي الدولة لتفعيل الدور التنويري للمسرح في كافة ربوع مصر.

وفي الشأن الديني واللوجستي، تعيش بعثة السياحة حالة من الاستنفار القصوى والعمل الدؤوب استعداداً لعملية تصعيد 41 ألف حاج إلى جبل عرفات، في إطار التنسيق المشترك لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم خلال هذه المناسك العظيمة، حيث يتم مراجعة كافة خطط النقل والإقامة لضمان انسيابية الحركة وتفادي أي ازدحام قد يؤثر على أداء الشعائر.

ومن جانب آخر، أطلق نادي الأسير الفلسطيني تحذيراً شديد اللهجة بشأن تدهور الأوضاع الصحية داخل سجون الاحتلال، مشيراً إلى ظهور موجة جديدة وخطيرة من مرض الجرب التي بدأت تجتاح أقسام الأسرى، وهو ما يعكس حالة الإهمال الطبي الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد السجناء، الأمر الذي يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه المعاناة الإنسانية وضمان توفير الرعاية الصحية الأساسية للأسرى الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية تزيد من تفشي الأمراض الجلدية والمعدية.

أما على الصعيد الحكومي والاقتصادي، فقد خرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بتوضيح رسمي حاسم لنفي الشائعات التي تداولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إصدار عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها من الواقع، وشدد المركز على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ التضليل الذي قد يؤثر على استقرار الرأي العام الاقتصادي.

وفي ختام المشهد الإخباري، يتصدر الجانب الترفيهي السينمائي اهتمامات الجمهور، حيث يواصل فيلم أسد تحقيقه أرقاماً قياسية في شباك التذاكر محققاً إيرادات تصل إلى 41 مليون جنيه، مما يثبت قوة الجذب الجماهيري للعمل، وفي المقابل، شهدت المنافسة خروج فيلم فاميلي بيزنس من سباق الإيرادات بعد تراجع ملحوظ في عدد المشاهدين، مما يعكس تباين أذواق الجمهور في الموسم السينمائي الحالي وتأثير جودة المحتوى على استمرارية الأفلام في دور العرض





