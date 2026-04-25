تغيرات جوية متوقعة في مصر خلال الفترة من 26 أبريل إلى 30 أبريل 2026

توقعات الأرصاد الجوية بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وأمطار خفيفة في بعض المناطق، مع ضرورة توخي الحذر ومتابعة التحديثات الجوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في مصر خلال الفترة من الأحد 26 أبريل وحتى الخميس 30 أبريل 2026. تشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار التقلبات الجوية المميزة لفصل الربيع.

وستتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 22 و 23 درجة مئوية، بينما ستسجل القاهرة الكبرى بين 27 و 28 درجة مئوية، وشمال الصعيد بين 28 و 29 درجة مئوية. في المقابل، ستظل الأجواء شديدة الحرارة نسبيًا في جنوب الصعيد. ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، ثم مائلًا للحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، معتدلًا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد. أما في الليل، فسيسود طقس معتدل على مختلف المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء بدءًا من الأحد 26 أبريل، مع احتمال إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة في مناطق السلوم وسيوة ومطروح. كما توجد فرص لسقاط أمطار خفيفة قد تكون رعدية في بعض الأحيان. وسيستمر نشاط الرياح يوم الاثنين 27 أبريل، مع فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح من الثلاثاء 28 أبريل وحتى الخميس 30 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مع أجواء متقلبة تتطلب متابعة مستمرة للنشرات الجوية. وتؤكد الهيئة على ضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة. كما تنصح بمتابعة التحديثات اليومية نظرًا للتغيرات السريعة في الأحوال الجوية خلال فصل الربيع.

وتوفر الهيئة بيانات تفصيلية حول درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات والمدن المصرية، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة بين 32 و 33 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى بين 15 و 16 درجة مئوية. وتتراوح درجات الحرارة في المناطق الجنوبية بين 36 و 38 درجة مئوية





