توقعات بتقلبات حرارية حادة في مصر مع بداية الشتاء فلكيًا في 22 ديسمبر، وإحذارات من أيام الحيرة وموجات البرد المفاجئة وفق خبراء الأرصاد.

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الفترة الحالية تغيرات مناخية ملحوظة وحادة، وسط توقعات استمرار التقلبات الحرارية الكبيرة والتفاوت الصارخ في درجات الحرارة بين ساعات النهار الحارة وساعات الليل الباردة. يثير هذا الوضع تساؤلات واسعة حول موعد استقرار الأجواء الشتوية وطبيعة الطقس المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما في ظل اقتراب بداية فصل الشتاء فلكيًا، وهو ما يدفع المواطنين وخبراء الأرصاد إلى متابعة المستجدات عن كثب.

بداية الشتاء فلكيًا وتأثير التغير المناخي

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر ستكون يوم 22 ديسمبر المقبل. أوضح أن التغيرات المناخية العالمية أصبحت تؤثر بصورة واضحة وجذرية في طبيعة الفصول الفلكية، مواعيد بدايتها، تواريخ نهايتها، بالإضافة إلى اختلاف الأنماط التقليدية المعتادة للطقس في مختلف مناطق البلاد.

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لفت رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن الفارق الحراري الكبير والحاد بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وتلك المسجلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، أصبح من أبرز الظواهر المناخية المرتبطة بالتغيرات الجوية الحالية. حيث ترتفع درجات الحرارة في النهار بصورة توحي باستمرارية الأجواء شديدة الشبه بالصيف، بينما تنخفض بشكل ملحوظ ومفاجئ مع حلول الليل والساعات الأولى من الصباح، مما يخلق حالة من التشتت الجوي.

ظاهرة أيام الحيرة وإشكالية اختيار الملابس

أشار الدكتور محمد علي فهيم إلى أن هذه الفترة المناخية تتميز بحالة من التذبذب السريع، وهي تُعرف لدى المواطنين باسم "أيام الحيرة" بسبب صعوبة تحديد الملابس المناسبة التي تناسب التغيرات السريعة في درجات الحرارة. حذر من خطورة الاستمرار في ارتداء الملابس الخفيفة والصيفية اعتمادًا فقط على الشعور بالدفء خلال ساعات النهار، مشددًا على ضرورة أخذ الانخفاض الليلي بعين الاعتبار.

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شدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية على أهمية التعامل بحذر شديد مع هذه التغيرات الحرارية المفاجئة، وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة الظاهري خلال فترات النهار. ونبه إلى أن الأجواء قد تختلف بصورة كبيرة وخطيرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يستدعي ارتداء طبقات من الملابس توفر الحماية الكافية.

التوقعات المناخية للشتاء والمخاطر الصحية

كشف الدكتور محمد علي فهيم أن بعض النماذج والتقديرات العالمية ترجح أن يحمل شتاء 2026 سمات مناخية قريبة من شتاء عام 2020، الذي شهد تسجيل درجات حرارة أعلى نسبيًا من المعدلات الطبيعية المعتادة. وأوضح أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة خلال الموسم الشتوي لا يعني بالضرورة غياب موجات البرد القارس، إذ تظل احتمالات حدوث انخفاضات حادة ومفاجئة في درجات الحرارة قائمة بقوة.

أضاف أنه من الممكن تعرض البلاد لموجات برد قصيرة تتخلل فترات دفء متعددة، مما يتطلب متابعة مستمرة ودقيقة للنشرات الجوية. ونبه إلى أن التعرض المتكرر للفروق الكبيرة في درجات الحرارة قد يزيد بشكل ملحوظ فرص الإصابة بنزلات البرد والمشكلات الصحية المرتبطة بالتقلبات الجوية الحادة، خاصة لدى الفئات الهشة.

دقة التنبؤات والمخاطر الصحية

أضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هذه الأجواء المتقلبة لن تستمر لفترة طويلة، مع وجود توقعات بالانتقال التدريجي إلى الطقس الشتوي المستقر خلال الأيام المقبلة. أشار إلى ضرورة التعامل بحذر مع التوقعات الموسمية الخاصة بالشتاء، نظرًا لمحدودية دقتها مقارنة بالنشرات الجوية اليومية.

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لفت إلى أن التنبؤات قصيرة المدى تزداد موثوقيتها كلما اقترب موعد الحالة الجوية المتوقعة، وهو ما يجعل متابعة تحديثات الطقس بصورة مستمرة أمرًا مهمًا وحيويًا خلال الفترة المقبلة لضمان السلامة الصحية وتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.