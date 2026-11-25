رئيس مركز معلومات تغير المناخ يكشف ملامح الشتاء القادم في مصر وحذر المواطنين من التغيرات الحرارية الكبيرة بين الليل والنهار. تفاصيل مواعيد بداية الشتاء وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.

كشف الدكتور محمد علي فهيم ، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ب مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن ملامح فصل الشتاء المقبل في مصر، معلناً أن التوقعات المناخية العالمية تشير إلى أن الشتاء القادم سيكون أقرب إلى نمط الشتاء الدافئ ، على غرار ما حدث في شتاء عام 2020، مع إمكانية تعرض البلاد لموجات برد قصيرة لكن شديدة.

مواعيد بداية الشتاء وتأثيراتها الحرارية

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم خلال مداخلته لقناة إكسترا نيوز، أن بداية فصل الشتاء رسميًا في مصر ستكون يوم 22 ديسمبر، مشيرًا إلى أن التأثيرات الشتوية تبدأ مناخيًا قبل هذا الموعد الرسمي بفترة، حيث تظهر تغيرات واضحة وملموسة في درجات الحرارة بين فترتي الليل والنهار.

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وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث تذبذبات حرارية واختلافات في مواعيد بدايات ونهايات الفصول، لافتًا إلى أن أبرز مظاهر هذه التغيرات في مصر تتمثل في الفروق الكبيرة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، مما يتطلب يقظة مستمرة.

تقلبات حرارية بين الليل والنهار

ووضح أن درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة سجلت نحو 13 درجة مئوية ليلًا، مقابل 28 و29 درجة نهارًا، مع استمرار ارتفاع الحرارة في مناطق الصعيد لتقترب من 30 درجة مئوية، مما يعكس التباين الحاد في الأجواء بين فترتي اليوم.

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وحذر الدكتور محمد علي فهيم المواطنين من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مؤكدًا أن الأجواء خلال الليل والصباح الباكر تميل إلى البرودة الشتوية الشديدة، ما يستدعي ارتداء الملابس المناسبة وتجنب الاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم لحماية الصحة.

مخاطر صحية وتأثيرات على المحاصيل الزراعية

وأضاف أن التباين الحراري قد يزيد فرص التعرض لنزلات البرد والمشكلات الصحية المختلفة، داعيًا إلى الاستعداد للأجواء الشتوية وعدم الاستهانة بانخفاض درجات الحرارة ليلًا، كما أكد أن وصف الشتاء بأنه دافئ لا يعني غياب موجات البرد الشديدة، إذ يمكن أن تتخلله فترات قصيرة من البرودة والصقيع.

ولفت الدكتور محمد علي فهيم إلى أن الشتاء الدافئ قد يؤثر سلبًا في الأشجار متساقطة الأوراق، ومنها المشمش والخوخ والعنب والكمثرى والتين والبرقوق والرمان، بسبب احتياج هذه المحاصيل إلى عدد معين من ساعات البرودة قبل بدء موسم النمو الربيعي.

توصيات فورية للمزارعين لمواجهة التغيرات

وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أهمية اتباع المزارعين التوصيات الفنية المتعلقة بكسر سكون الأشجار، وفقًا لطبيعة الظروف المناخية خلال الموسم الحالي، لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتجنب الخسائر الناتجة عن تغير أنماط الطقس.