تغيير التوقيت الصيفي ومواعيد الصلاة الجديدة في مصر

مع قرب تطبيق التوقيت الصيفي، يستعد المصريون لتقديم الساعة 60 دقيقة، مما يؤثر على مواقيت الصلاة. تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس وأهمية صلاة الفجر في مغفرة الذنوب.

مع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر ، يستعد المواطنون لتغيير الساعة بتقديمها 60 دقيقة مع منتصف ليل الجمعة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مواقيت الصلاة خلال الأيام القادمة.

يعتبر يوم الخميس آخر يوم تؤدى فيه الصلوات وفقًا للتوقيت الحالي، مما يدفع الكثيرين إلى متابعة المواقيت بدقة والاستعداد لهذا التغيير الهام، خاصةً وأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنظيم العبادات اليومية وضبط مواعيد العمل والحياة. تزداد أهمية معرفة مواقيت الصلاة اليوم الخميس، باعتبارها المرجع الأخير قبل بدء العمل بالتوقيت الجديد. مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 23 أبريل - 5 ذو القعدة هي: الفجر 03:47، الشروق 05:20، الظهر 11:53، العصر 03:29، المغرب 06:27، العشاء 07:50.

هذا التغيير في التوقيت يتطلب من المسلمين تعديل جداولهم اليومية بما يتناسب مع هذه المواقيت الجديدة، لضمان أداء الصلوات في أوقاتها المحددة. وفي سياق متصل، يؤكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على فضل صلاة الفجر وأهميتها في مغفرة الذنوب. استنادًا إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلوات المكتوبة بشكل عام، وخاصة صلاة الفجر، تعد من مكفرات الذنوب. ومع ذلك، فإن مغفرة الذنوب مشروطة بأربعة أمور أساسية: الخشوع في الصلاة، وحسن الوضوء، والركوع، واجتناب الكبائر.

هذه الشروط الأربعة تضمن حصول العبد على مغفرة الله تعالى للذنوب الصغيرة، بينما تبقى الكبائر بحاجة إلى التوبة أو رحمة الله وفضله. وقد ورد في الحديث الشريف أن من يحسن وضوءه وخشوعه وركوعه في الصلاة، فإنها تكون كفارة لما قبله من الذنوب، ما لم يأتِ كبيرة. ويؤكد العلماء على أن الذنوب الصغيرة تُغفر بهذه الأمور، بينما الكبائر لا تُغفر إلا بالتوبة أو بفضل الله ورحمته.

كما أن هذا الفضل مستمر في جميع الأزمنة، والصلاة هي وسيلة للتكفير عن الذنوب ورفع الدرجات في الآخرة





