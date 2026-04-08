تفاصيل مثيرة: ما دار داخل غرفة VAR في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل مثيرة لما دار داخل غرفة تقنية الفيديو ( VAR ) خلال مباراة الأهلي و سيراميكا كليوباترا ، المباراة التي شهدت جدلاً واسعاً حول لقطة تحكيم ية مفصلية، وتحديداً حول إمكانية احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي . وقد قدم محمد أضا هذه التفاصيل خلال برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، موضحاً أن حكم تقنية الفيديو، محمود عاشور ، بدأ بمراجعة اللقطة بعناية فائقة، مشيراً إلى احتمالية كبيرة لوجود ركلة جزاء .

فقد أكد عاشور وجود لمسة يد متعمدة من مدافع سيراميكا، وطالب حكم الساحة، محمود وفا، بالتوجه الفوري لمراجعة اللعبة من زوايا تصويرية مختلفة ومتنوعة، بهدف التأكد من القرار النهائي والوصول إلى العدالة المنشودة. وخلال المناقشات الحادة داخل غرفة الـ VAR، أشار محمود عاشور إلى أن زاوية الإعادة التلفزيونية أظهرت بوضوح أن يد اللاعب قد ساهمت في زيادة حجم جسمه، وهو ما اعتبره دليلاً قوياً يدعم قرار احتساب ركلة الجزاء. كما لفت عاشور إلى أن المسافة بين الكرة واللاعب كانت كافيةً لاتخاذ ردة فعل مناسبة وتفادي الكرة، خاصةً وأن الكرة لم تكن قوية أو مفاجئة. ولقد ظهر خلال المناقشات أن حكم الساحة، محمود وفا، تبنى وجهة نظر مختلفة، حيث رأى أن اللاعب لم يتمكن من سحب يده في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن اللمسة كانت غير متعمدة أو أنها لم تؤثر بشكل مباشر على مسار الكرة. وطلب وفا مشاهدة زوايا إضافية للتأكد، بما في ذلك زاوية التصوير التي تقع خلف الحكم المساعد، وذلك للوصول إلى قرار نهائي لا لبس فيه. بحسب ما نقله الإعلامي محمد أضا، وبعد مراجعة اللقطة من جميع الزوايا المتاحة، تمسك حكم الساحة محمود وفا بقراره الأصلي، مؤكداً عدم وجود أي ركلة جزاء تستحق الاحتساب. وأوضح وفا أنه كان مقتنعاً بصحة قراره منذ البداية، مدعوماً بما رآه من زوايا مختلفة للقطة، لتنتهي هذه الواقعة المثيرة دون تغيير القرار التحكيمي الأصلي، مما أثار جدلاً إضافياً بين الجماهير والمحللين الرياضيين. الجدير بالذكر أن مثل هذه المناقشات التفصيلية داخل غرفة الـ VAR تسلط الضوء على مدى تعقيد اتخاذ القرارات التحكيمية في كرة القدم الحديثة، وعلى أهمية تقنية الفيديو في المساعدة على تحقيق العدالة، حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف. وتُظهر هذه الحالة أيضاً أهمية التواصل المفتوح بين الحكام، وتبادل وجهات النظر، والاعتماد على جميع الزوايا المتاحة قبل اتخاذ أي قرار نهائي يؤثر على مجريات المباراة ونتيجتها. وتُعد هذه التفاصيل بمثابة درس إضافي للجماهير واللاعبين على حد سواء، حول كيفية اتخاذ القرارات التحكيمية في كرة القدم المعاصرة، وكيف يمكن لتقنية الفيديو أن تغير من طريقة اللعب والتفكير فيها. بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الحكام في الحفاظ على نزاهة اللعبة وتطبيق القوانين، حتى في ظل وجود التقنيات الحديثة. والتحليل المفصل لهذه اللقطات يساهم في زيادة الوعي الجماهيري بأهمية القرارات التحكيمية وكيفية اتخاذها، مما يؤدي إلى فهم أفضل للعبة كرة القدم وتقليل الجدل غير المبرر





