تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 13 يونيو 2026

سيكون الطقس معتدل الحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ويميل للاعتدال ليلًا مع استمرار الرطوبة، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

أعلنت الهيئة العامة لل أرصاد الجوية، الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة ال طقس المتوقعة اليوم السبت 13 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة نسب الرطوبة على أغلب أنحاء ال جمهورية .

أجواء حارة وارتفاع الرطوبة وظواهر جوية مفاجئة.. تفاصيل الطقس حتى الأربعاء، حيث سيكون الطقس معتدل الحرارة ورطبًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطبًا خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ويميل للاعتدال ليلًا مع استمرار الرطوبة، فيما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا شبورة مائية ونشاط رياح، وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة. كما توقعت الهيئة نشاط الرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، بسرعة تتراوح بين 25 إلى 35 كم/س، إلى جانب مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

فرص سقوط أمطار خفيفة وسحب منخفضة، وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة تصل إلى 20% على فترات متقطعة. كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق





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طقس أرصاد جمهورية سحاب أمطار

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