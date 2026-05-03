تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2026: نظرة شاملة على النظامين التقليدي والحديث

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، والفروق بين النظامين التقليدي والحديث، ونظام مدارس المتفوقين، وآلية التنسيق بين الأنظمة المختلفة لضمان العدالة للطلاب.

تثير مستجدات امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 نقاشًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، وذلك في ظل استمرار تطبيق نظامين متباينين في منظومة ال تعليم الثانوي، وهما النظام التقليدي و النظام الحديث ، وما يصاحب ذلك من تعديلات جوهرية في عدد المواد الدراسية وطريقة التقييم وآلية إجراء الامتحانات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام خاص مُعدّ لطلاب المدارس المتفوقين (STEM) يراعي طبيعة دراستهم المتقدمة. وفي هذا الإطار، قام الكاتب الصحفي رفعت فياض بتوضيح أبرز ملامح النظام الجديد والفروقات الجوهرية بينه وبين النظام القديم، وكيفية تنظيم الامتحانات والتنسيق بين مختلف الفئات الطلابية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

أفاد الكاتب الصحفي رفعت فياض بتفاصيل نظام امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتوقع أداء الامتحانات يبلغ حوالي 900 ألف طالب وطالبة، يتم توزيعهم بين النظامين المذكورين: النظام التقليدي (القديم) ونظام الثانوية العامة الحديث. وأوضح فياض خلال مشاركته في برنامج صباح الخير يا مصر أن النظام القديم يتضمن دراسة 7 مواد دراسية بإجمالي 410 درجة، بينما يقتصر النظام الحديث على 5 مواد دراسية بإجمالي 320 درجة.

ولفت إلى أن مادة اللغة الأجنبية الثانية في النظام الجديد تُعتبر مادة نجاح ورسوب فقط، ولا تُضاف إلى المجموع الكلي للدرجات، على عكس النظام القديم حيث تُحسب ضمن المجموع. كما أشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في يوم 21 يونيو وتستمر حتى 16 يوليو، وسيتم في الأسبوع الأول التركيز على المواد غير المضافة للمجموع، مثل التربية الدينية والوطنية، وذلك بهدف إعداد الطلاب وتدريبهم على نظام الامتحان الجديد والتخفيف من حدة الضغط النفسي عليهم.

وأضاف أن طلاب مدارس المتفوقين (STEM) سيخضعون لجدول امتحانات منفصل ومختلف نظرًا لطبيعة دراستهم العلمية والتكنولوجية المتقدمة، ويبلغ عددهم التقديري بين 4500 و 5000 طالب، وسيتم تقسيمهم إلى فترتين امتحانيتين منفصلتين لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتركيز. وأكد فياض أن عملية التنسيق بين الأنظمة المختلفة ستتم بناءً على نسب مرنة، بحيث يتم توزيع المقاعد في الكليات والمعاهد بناءً على نسبة الطلاب الناجحين في كل نظام من إجمالي الناجحين في جميع الأنظمة.

ويهدف هذا التوزيع إلى تحقيق العدالة وتجنب أي ضرر قد يلحق بأي فئة من الطلاب. وأوضح أن المواد الدراسية المشتركة بين النظامين، مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، ستُعقد بنفس الامتحان ونفس الأسئلة لجميع الطلاب، بينما ستختلف المواد الأخرى وفقًا للنظام الذي يتبعه كل طالب.

وفيما يتعلق بالنظام التقليدي، أوضح أنه سيستمر فقط للطلاب المتبقين من النظام القديم حتى يتم الانتهاء من تصفيته بالكامل، بينما من المقرر تطبيق نظام “البكالوريا” الجديد بدءًا من العام الدراسي المقبل، والذي يعتمد على نظام دراسي مختلف يمتد لعامين، مع إتاحة حرية الاختيار للطلاب بين النظام الجديد والنظام التقليدي في الفترة الانتقالية الحالية. هذا التنوع في الأنظمة يهدف إلى تلبية احتياجات الطلاب المختلفة وتوفير فرص تعليمية متنوعة تناسب قدراتهم وطموحاتهم.

كما يراعي النظام الجديد تطوير مهارات الطلاب وقدراتهم على التفكير النقدي وحل المشكلات، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة





