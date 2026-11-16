تفاصيل صرف معاشات ديسمبر 2026 وموعد زيادة الحد الأدنى 2080 جنيهًا

كشف اللواء جمال عوض عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 وشروط زيادة الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، مع توضيح الأماكن المتاحة للصرف.

يستعد ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لاستلام مستحقاتهم المالية في شهر ديسمبر 2026، في ظل تسارع الجداول الزمنية لبدء الشهر الجديد. وتتركز الاستفسارات بشكل مكثف حول الموعد الدقيق للصرف، والقنوات الرسمية المتاحة لاستلام الأموال، ومدى صحة الشائعات حول زيادة مالية جديدة تطال المعاشات في هذا الشهر تحديداً.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا عن البدء في صرف معاشات شهر ديسمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، بما يتوافق مع الجدول الدوري المحدد لصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. ويضمن هذا الموعد الثابت حصول المستفيدين على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون أي تأخير، تماشياً مع القواعد المنظمة لعملية الصرف الشهري.

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فئات معاشات ديسمبر 2026 لا تزيد

تؤكد الجهات الرسمية أنه لن يشهد شهر ديسمبر 2026 تطبيق أي زيادة جديدة على قيمة المعاشات، حيث يحصل أصحاب المعاشات على المستحقات بالقيم السارية حالياً. وقد بدأ تطبيق الزيادة السنوية الأخيرة بالفعل في يوليو الماضي، مما يعني أن المعاشات في ديسمبر ستبقى ثابتة عند نفس المستويات السابقة.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى 2080 جنيهًا

في خطوة استباقية للمستقبل، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديل جوهري يهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 2080 جنيهًا بدلاً من 1755 جنيهًا حاليًا. وقد أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، عن هذه الخطة التي تمثل زيادة مقدارها 325 جنيهًا، مع تأكيد أن سريان هذا القرار سيكون اعتبارًا من يناير 2027.

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شروط الاستفادة من الزيادة الجديدة

تستهدف هذه الزيادة المحددة الفئات المستجدة التي تنتهي خدمتهم ويتم تحويلهم إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2027، ولا تطبق تلقائيًا على جميع أصحاب المعاشات الحاليين. يشترط لاستكمال شروط الاستحقاق التأميني لهذه الفئة المستهدفة استكمال مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 15 عامًا، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.

قنوات صرف المعاشات والإعلام الإلكتروني

توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مجموعة متنوعة من المنافذ لتمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المنافذ المعتمدة المنتشرة في مختلف المحافظات. كما أتاحت المنصة الإلكترونية للاستعلام عن بيانات المعاش وقيمة المستحقات عبر الموقع الرسمي، مما يسهل العملية على المستفيدين دون الحاجة للتنقل.