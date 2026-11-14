تفاصيل الطقس في مصر السبت 14 نوفمبر 2026 وشبورة كثيفة على الطرق

درجات الحرارة في مصر السبت 14 نوفمبر 2026 تتراوح بين 33 و7 درجات، مع ظهور شبورة كثيفة وأمطار خفيفة، والهيئة العامة للأرصاد الجوية تنصح بتوخي الحذر.

تستعرض الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال يوم السبت 14 نوفمبر 2026، حيث تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار على غالبية مناطق شمال البلاد و القاهرة الكبرى ، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في محافظات جنوب الصعيد. وفي المقابل، تميل الأجواء إلى البرودة الشديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مما يستدعي انتباه المواطنين لتغير المناخ المفاجئ وتأثيره على الطرق.

يؤكد خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم السبت سيكون معتدلاً إلى مائلاً للحرارة نهاراً على شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يتميز جنوب الصعيد بطقس حار نسبياً. وفي المقابل، تتحول الأجواء ليلاً لتصبح باردة على معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب الحذر من تقلبات درجات الحرارة الكبيرة بين فترات النهار والليل، خاصة في المناطق الصحراوية والساحلية.

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توقعات الشبورة المائية والأمطار

تتشكل الشبورة المائية بكثافة متوقعة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وتمتد هذه الظاهرة إلى مناطق من وسط وشمال الصعيد ووسط سيناء. تؤثر هذه الشبورة بشكل مباشر على مستوى الرؤية الأفقية، مما يستدعي من السائقين ومستخدمي الطرق توخي أقصى درجات الحذر لتجنب الحوادث المرورية المحتملة بسبب انخفاض الرؤية.

بالإضافة إلى الشبورة، تشير التوقعات الرسمية إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحياناً على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، مما قد يزيد من الإحساس ببرودة الأجواء في هذه المناطق المحددة.

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حالة البحيرات ودرجات الحرارة

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع موج يتراوح بين متر و1.75 متر، ورياح سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. بينما تكون حالة البحر الأحمر وخليج السويس معتدلة، بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، مما يعكس استقراراً نسبياً في الظروف البحرية.

تسجل محافظة أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن الموضحة بالتوقعات اليوم السبت بواقع 33 درجة مئوية، بينما تسجل سانت كاترين أقل درجة حرارة صغرى عند 7 درجات مئوية. تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة 27 درجة والصغرى 17 درجة، بينما تصل العظمى في سوهاج وأسوان إلى 31 و33 درجة على التوالي، مع انخفاض الصغرى في العريش إلى 14 درجة وفي الأرق إلى 19 درجة.

تأثيرات مناخية على المناطق المختلفة

تستمر الأجواء الأكثر حرارة في محافظات جنوب الصعيد، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنة بباقي المحافظات الشمالية. في بنها، تتراوح العظمى 27 والصغرى 16 درجة، وكفر الشيخ العظمى 26 والصغرى 16، والزقازيق العظمى 27 والصغرى 17، وبورسعيد العظمى 26 والصغرى 19، مما يوضح التباين الكبير في الأطقس بين المناطق الشمالية والجنوبية.

تظل درجات الحرارة في شرم الشيخ والعظمى 30 والصغرى 21، وسفاجا العظمى 29 والصغرى 17، وحلايب العظمى 29 والصغرى 20، مما يجعلها الوجهات المفضلة للاستجمام في هذا اليوم. بينما تتأثر مناطق مثل الفيوم بطقس العظمى 28 والصغرى 14، وسوهاج العظمى 31 والصغرى 15، مما يؤكد استمرار التباين المناخي الذي يميز فصل الخريف في مصر.