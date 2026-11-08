تفاصيل حادث جرزا: 7 وفيات و114 مصابًا بعد تصادم قطارين في الواسطى

كشف الصحفي تامر مجدي عن تفاصيل كارثة جرزا بواسطى حيث تصادم قطاران وأسفرا عن 7 وفيات و114 مصابًا، مع استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب العطل البشري.

كشف الصحفي تامر مجدي تفاصيل خطيرة ومفاجئة عن حادث التصادم المروع بين قطارين بمنطقة جرزا الجغرافية، الواقعة بالقرب من مدينة الواسطى. وأكد أن الواقعة وقعت نتيجة اصطدام مباشر بين قطار كان متجهًا من اتجاه أسوان وقطار آخر كان متوقفًا تمامًا على القضبان الحديدية بعد تعرضه لعطل فني مفاجئ. وأوضح أن هذه الحالة التسببت في انقلاب عدد كبير من عربات القطارين، مما أدى إلى تداخل هائل في هيكل العجلات وتدمير كامل لمسار السكة الحديدية.

تفاصيل التصادم وصعوبات الإنقاذ في جرزا

أوضح تامر مجدي، خلال مداخلة هاتفية مباشرة مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2، أن حجم الدمار الذي خلفه الحادث جعل عمليات رفع الحطام وفصل العربات المتشابكة مهمة شاقة للغاية. وأشار إلى أن فرق الإنقاذ المتخصصة واجهت صعوبات بالغة في التعامل مع آثار الكارثة، خاصة في ظل تشابك المعادن وصعوبة الوصول إلى الضحايا والمصابين المندمجين داخل عربات القطار المقلوبة.

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أشار الصحفي إلى أن الحصيلة الرسمية المعلنة وقت المداخلة بلغت 7 وفيات و114 مصابًا، معربًا عن تقديره للدور الإنساني البطولي الذي لعبه أهالي المنطقة المحيطة بموقع الحادث. وأكد أن السكان فتحوا منازلهم على مصراعيها واستعانوا بمركبات التكاتك والدراجات النارية لتنقل المصابين بسرعة هائلة إلى المستشفيات القريبة، مما ساهم في إنقاذ أرواح العديد من الجرحى قبل وصول الإسعافات الرسمية الكاملة.

تحقيقات النيابة وحلول مفقودة في منظومة السلامة

تسائل الصحفي عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم إخطار سائق القطار القادم بوجود قطار متوقف أمامه، مؤكدًا أن هناك خللًا جوهريًا في منظومة الإشارات الإلكترونية والميكانيكية. وأشار إلى أن هناك حلقة مفقودة في سلسلة التشغيل تتطلب كشفها فورًا من خلال التحقيقات الرسمية، مشددًا على أن هذا العطل ليس حادثًا عشوائيًا بل نتيجة إهمال أو خلل تقني في أنظمة التحكم.

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أكد تامر مجدي أن الجهات المعنية، ومن بينها الحماية المدنية وقوات الإسعاف والنيابة العامة، تواجدت فورًا بموقع الحادث في جرزا لمتابعة عمليات الإنقاذ وإجراء الفحص الفني الدقيق. أوضح أن النيابة العامة قد قررت حفظ عدد من الموظفين المسؤولين عن تشغيل القطارات وحراسة تحقيقاتهم لحين استكمال التحقيقات الفنية واستجواب الشهود لتأكيد أو نفي الإهمال.

تحديات العنصر البشري ومسؤوليات التشغيل

شدد الصحفي على أن الكارثة تطرح تساؤلات خطيرة بشأن العنصر البشري ومدى التزام العاملين بإجراءات السلامة المهنية الصارمة التي تحكم عملية التشغيل والنقل. أكد أن هناك ضرورة ملحة لتحديد المسؤوليات بدقة ومحاسبة المتسببين في وقوع الكارثة، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يكشف عن ثغرات جسيمة في منظومة الإدارة والتنظيم.

ختامًا، دعا تامر مجدي إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف حول الحادث، مشيرًا إلى أن تحديد المسؤوليات ليس مجرد إجراء روتيني بل واجب وطني لاستعادة ثقة المواطنين في سلامة النقل. أكد أن محاسبة المتسببين ستساهم في منع تكرار مثل هذه الكوارث المريعة في المستقبل، مشددًا على أن السلامة العامة يجب أن تكون أولوية قصوى في جميع القرارات التشغيلية.