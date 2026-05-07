تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 7 مايو 2026 وتحذيرات الأرصاد الجوية

تقرير شامل حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر، مع تحذيرات من الشبورة المائية واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وسرعات الرياح في المحافظات.

كشف برنامج صباح البلد في حلقته الأخيرة عن تفاصيل دقيقة وشاملة حول حالة الطقس المتوقعة في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الخميس الموافق السابع من مايو لعام 2026، حيث استند البرنامج إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أشارت إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب المناطق ال مصر ية.

وأوضحت الهيئة أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في درجات الحرارة على مدار ساعات اليوم الواحد، حيث يسود طقس يميل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، مما يتطلب من المواطنين توخي الحذر في اختيار ملابسهم لتناسب هذا التقلب، بينما يتحول الطقس خلال ساعات النهار إلى مائل للحرارة أو حار على معظم الأنحاء، وهو ما يعكس بداية دخول فصل الصيف بشكل تدريجي. ومع حلول ساعات الليل، تعود الأجواء لتصبح مائلة للبرودة مرة أخرى، مما يجعل التقلبات الجوية سمة أساسية لهذا اليوم.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد، فقد نبهت بشكل خاص من تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على مجموعة من الطرق الحيوية، بما في ذلك الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية. وأكدت الهيئة أن هذه الشبورة قد تكون كثيفة في بعض الأحيان، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومناطق شمال البلاد، ومدن القناة، وشمال صعيد مصر، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية، لذا دعت الأرصاد السائقين إلى القيادة بحذر شديد والالتزام بالسرعات المقررة لضمان السلامة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى نشاط ملحوظ في الرياح على أغلب المناطق المصرية، حيث تتراوح سرعات الرياح ما بين 30 و35 كيلومتراً في الساعة على فترات متقطعة، مما قد يساهم في تلطيف درجات الحرارة نهاراً ولكن قد يسبب بعض الإزعاج في المناطق المفتوحة. أما على صعيد الملاحة البحرية، فقد وجهت هيئة الأرصاد تحذيراً شديد اللهجة من وجود اضطرابات جوية تؤثر على حركة السفن والقوارب في مناطق معينة من البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح في هذه المناطق إلى مستويات مرتفعة تتراوح ما بين 40 و70 كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار ونصف المتر، وهذا الارتفاع في الأمواج يجعل الملاحة البحرية محفوفة بالمخاطر في تلك المناطق. ومن جهة أخرى، توقعت الهيئة ظهور بعض السحب المنخفضة التي ستغطي مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف من الأمطار في بعض المناطق، إلا أن هذه الأمطار ستكون غير مؤثرة من الناحية العملية ولن تؤدي إلى أي تعطيلات في حركة السير أو الحياة اليومية.

وبالنظر إلى درجات الحرارة المسجلة في المحافظات، نجد أن مدينة القاهرة ستسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 27 درجة وصغرى تبلغ 15 درجة، بينما تكون الأجواء في مدينة الإسكندرية أكثر اعتدالاً حيث تبلغ العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة. أما في المناطق السياحية والساحلية، فمن المتوقع أن تسجل شرم الشيخ درجة حرارة عظمى 30 درجة وصغرى 19 درجة، بينما تصل في الغردقة إلى 28 درجة عظمى و17 درجة صغرى.

وبالانتقال إلى صعيد مصر، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل مدينة الأقصر 33 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، بينما تصل في مدينة أسوان إلى 34 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى. وختمت الهيئة تقريرها بتوقع استمرار حالة الاستقرار النسبي في الأجواء خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار فرص نشاط الرياح والارتفاع التدريجي في درجات الحرارة في بعض المناطق، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو أجواء أكثر حرارة مع تقدم الوقت





