تفاصيل حالة الطقس في مصر ليوم الجمعة 12 يونيو 2026 وتحذيرات من الرطوبة والشبورة

تقرير مفصل من الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات المصرية، مع تنبيهات بخصوص الشبورة المائية ونشاط الرياح والرطوبة المرتفعة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن تفاصيل دقيقة وشاملة بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من يونيو لعام ألفين وستة وعشرين، حيث أشارت التقارير الصادرة عن الهيئة إلى أن البلاد ستشهد حالة من التباين الملحوظ في درجات الحرارة و الرطوبة بين مختلف الأقاليم الجغرافية.

ومن المتوقع أن يسود في الصباح الباكر طقس معتدل الحرارة مع ارتفاع في نسب الرطوبة، بينما يتحول الطقس خلال ساعات النهار إلى حار ورطب في المناطق الشمالية وصولاً إلى القاهرة الكبرى، في حين تشتد الحرارة لتصبح شديدة في مناطق جنوب الصعيد، وهو ما يعكس طبيعة المناخ الصيفي في هذه الفترة من العام. أما بالنسبة للفترات الليلية، فمن المرجح أن تميل الأجواء إلى الاعتدال في أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تظل مائلة للحرارة في المناطق الجنوبية.

وبالنظر إلى توزيع درجات الحرارة، فقد سجلت التوقعات في القاهرة الكبرى درجة عظمى تصل إلى ثلاث وثلاثين درجة مئوية وصغرى تبلغ ثلاث وعشرين درجة، فيما تتشابه درجات الحرارة في الوجه البحري حيث تسجل ثلاث وثلاثين للعظمى واثنتين وعشرين للصغرى. أما السواحل الشمالية الغربية فتكون أكثر اعتدالاً بدرجة عظمى تبلغ تسع وعشرين درجة وصغرى عشرين درجة، بينما تسجل السواحل الشرقية ثلاثين درجة للعظمى وعشرين درجة للصغرى.

وفي المقابل، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في صعيد مصر، حيث تبلغ في شمال الصعيد سبع وثلاثين درجة للعظمى وثلاث وعشرين للصغرى، وتصل إلى ذروتها في جنوب الصعيد لتبلغ ثلاث وأربعين درجة مئوية للعظمى وسبع وعشرين درجة للصغرى، مما يتطلب من المواطنين في تلك المناطق توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس. ومن جانب آخر، وجهت الهيئة تحذيراً هاماً بخصوص ظاهرة الشبورة المائية التي يتوقع تكوّنها في الساعات الأولى من الصباح، وتحديداً في الفترة ما بين الساعة الرابعة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً.

ومن المتوقع أن تغطي هذه الشبورة مناطق واسعة تبدأ من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تزداد كثافة هذه الشبورة على بعض الطرق السريعة والزراعية، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما يشكل خطراً على حركة السير والمركبات، لذا تنصح الهيئة السائقين بضرورة القيادة بحذر والالتزام بالسرعات المقررة. وبالإضافة إلى ذلك، توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح في بعض المناطق بسرعات تتراوح ما بين خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين كيلومتراً في الساعة، ويشمل هذا النشاط مناطق في القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر، حيث ستعمل هذه الرياح على فترات متقطعة خلال اليوم.

وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة جداً لسقوط رذاذ خفيف من الأمطار غير مؤثر، وذلك نتيجة لظهور بعض السحب المنخفضة في مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد. واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة تأثيرات الارتفاع في نسب الرطوبة، والتي تعمل على زيادة الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين في الظل، مشددة على أهمية شرب كميات كافية من المياه وارتداء الملابس القطنية الخفيفة ومتابعة التحديثات الدورية التي تصدرها الهيئة لضمان السلامة العامة





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الأرصاد الجوية طقس مصر درجات الحرارة الشبورة المائية الرطوبة

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