تفاصيل قضية وقف الأمير مصطفى عبد المنان وضمانات حقوق المواطنين

تقرير مفصل حول توضيحات وزارة الأوقاف بشأن وقف الأمير مصطفى عبد المنان، ومساحته التي تتجاوز 400 ألف فدان، وآليات حل النزاعات القانونية مع ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمستقرين في أراضيهم.

صرح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي ل وزارة الأوقاف المصرية ، في تفاصيل موسعة وشاملة حول واحدة من أكثر القضايا القانونية والتاريخية تعقيداً في الوقت الراهن، وهي قضية وقف الأمير مصطفى عبد المنان .

وأوضح رسلان أن هذا الوقف يمتد بجذوره التاريخية العميقة إلى عام ألف وثمانية للهجرة، مما يعني أننا نتحدث عن إرث ديني ومالي وعقاري يتجاوز الأربعمائة عام من الزمن، وهو ما يعكس قيمة هذه الأوقاف في الحفاظ على الموارد المخصصة للخير والمنفعة العامة. وأشار إلى أن مساحة هذا الوقف ضخمة للغاية، حيث تتراوح ما بين أربعمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وعشرين ألف فدان، مؤكداً أن هذه المساحات ليست مجرد أرقام، بل هي واقع موثق بحجج قانونية ثابته لا تقبل التأويل.

كما شدد على أن ملكية هيئة الأوقاف لهذه الأراضي مؤكدة من خلال نسخ أصلية من الحجج محفوظة بعناية في دار الكتب والوثائق القومية، مما يجعل مسألة ثبوت الحق قانونياً وتاريخياً أمراً محسوماً ومثبتاً بشكل قاطع. وفيما يخص النزاعات القضائية التي أثيرت حول بطلان حجة الوقف، كشف المتحدث الرسمي عن تفاصيل تقنية قانونية أدت إلى صدور بعض الأحكام السابقة التي قد تثير اللبس.

وأوضح أن القضاء يعتمد بشكل أساسي على المستندات الأصلية المقدمة في الجلسات، وفي كثير من القضايا السابقة كان يتم الطعن فيما يعرف قانونياً بـ جحد الصورة، وهو إجراء يتم من خلاله الادعاء بأن الصور الضوئية المقدمة ليست هي الأصول، مما يدفع المحكمة لصدور حكم ضد الطرف الذي لم يتمكن من تقديم الأصل في تلك اللحظة. إلا أن وزارة الأوقاف قد حسمت هذا الأمر من خلال تقديم الحجج الأصلية والموثقة أمام القضاء وأمام اللجنة القضائية المشكلة بقرار رئاسي مخصص للفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية.

وأكد أن هذه اللجنة، في كل مرة يتم عرض المستندات الأصلية عليها، تصدر توصياتها النهائية لصالح هيئة الأوقاف المصرية، مما يمنح هذه التوصيات حجية تماثل الأحكام القضائية النهائية، ويؤكد حق الدولة في إدارة هذه الأوقاف وفقاً للشريعة والقانون. أما بالنسبة للمخاوف التي انتابت شريحة كبيرة من المواطنين عقب قرار مصلحة الشهر العقاري بوقف القيد في الأراضي التابعة لوقف الأمير مصطفى عبد المنان، فقد قدم الدكتور رسلان توضيحاً حاسماً لتبديد هذه القلق.

حيث قسم المواطنين المقيمين في هذه المناطق إلى فئتين أساسيتين؛ الفئة الأولى هي أصحاب المراكز القانونية المستقرة، وهم الأشخاص الذين يمتلكون أوراقاً قانونية صحيحة ومستقرة وموثقة، وهؤلاء أكدت الوزارة أنه لن يمس حقوقهم نهائياً ولن يواجهوا أي مشكلات قانونية أو إدارية رغم ثبوت حجة الوقف، حيث تظل حقوقهم مصونة ومحمية. أما الفئة الثانية، فهم المواطنون المشمولون بقوانين التصالح، والذين كان لديهم تخوف مشروع من اضطرارهم لدفع رسوم التصالح مرتين، مرة للمحافظة ومرة لوزارة الأوقاف.

وهنا طمأن المتحدث الجميع بأن هذا السيناريو لن يحدث إطلاقاً، وأن مسار التصالح سيبقى كما هو مقرر قانوناً دون أي زيادة مالية أو أعباء إضافية، حيث يكون التعامل المالي والإداري مع المحافظة فقط، ولن تتدخل هيئة الأوقاف لسحب أي أراضٍ أو مطالبة المواطنين بمبالغ إضافية تحت أي مسمى. وفي سياق متصل، أشار رسلان إلى التحركات الرسمية المكثفة التي قادها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والذي عقد اجتماعاً رفيع المستوى مع محافظي المحافظات المعنية بهذا الوقف، بالإضافة إلى رئيس مركز التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة.

وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تم الاتفاق بشكل قاطع ومؤكد على عدم المساس بحقوق المواطنين في المحافظات الثلاث المعنية، خاصة أصحاب المراكز القانونية المستقرة داخل نطاق حجة الوقف. كما تم التوجيه بضرورة استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة داخل نطاق حجة الوقف بصفة عاجلة لضمان استقرار الأوضاع.

ولضمان حقوق الدولة وهيئة الأوقاف في آن واحد دون الإضرار بالمواطنين، تم الاتفاق على آلية مبتكرة تضمن تعويض هيئة الأوقاف المصرية بأراضٍ بديلة من أراضي الدولة، مما يحل المعضلة القانونية بشكل جذري ويحقق الاستقرار الاجتماعي والمادي. واختتم المتحدث بالتأكيد على استمرار عمل اللجان المنبثقة عن هذا الاجتماع بصفة دورية ومنتظمة لإنهاء كافة أوجه المعاملات العالقة والمتعلقة بهذا الوقف، وصولاً إلى تسوية شاملة تضمن حقوق الجميع





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وقف الأمير مصطفى عبد المنان وزارة الأوقاف المصرية تصالح الأراضي المراكز القانونية المستقرة هيئة الأوقاف

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'الوزراء': مبنى 'الضبعة النووية' قادر على تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن'الوزراء': مبنى 'الضبعة_النووية' قادر على تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن مصراوي اخبار masrawy

Read more »

التخطيط : 400 مليون جنيه ميزانية التدريب بالمعهد القومي للإدارة'التخطيط': 400 مليون جنيه ميزانية التدريب بالمعهد القومي للإدارة

Read more »

الكهرباء: الأحمال تسجل 33 ألف و400ميجا وات لأول مرة والاحتياطى 11ألفا و600 - اليوم السابعأعلنت وزارة الكهرباء أنه لأول مرة فى مصر يصل الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء مساء اليوم، إلى 33 ألف 400 ميجا وات، وبلغت القدرات المتاحة على 45 ألف 400 ميجا وات.

Read more »

بتصميم يشبه آيفون.. هونر تؤكد موعد إطلاق سلسلة Honor 400 الجديدةأعلنت شركة هونر Honor، رسميا عن قرب إطلاق سلسلة هواتف Honor 400، مؤكدة أن الطرازين الجديدين 400 و400 Pro سيحملان تصميما يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية الشكل.

Read more »

مواصفات هواتف Honor 400 الجديدة.. كاميرات 200MP وأناقة التصميماكتشف مواصفات Honor 400 وHonor 400 Pro الجديدين بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، وميزات ذكاء اصطناعي متقدمة. اقرأ المواصفات الكاملة والأسعار وتفاصيل

Read more »

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوةفي عالم محركات السيارات الكلاسيكية، يبرز محركا شيفروليه 400 وفورد 400 كأبرز أمثلة على محركات V8 صغيرة الكتلة من صناعة سبعينيات

Read more »