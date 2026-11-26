كشف الباحث ثروت الخرباوي تفاصيل توحيد الجماعة الإسلامية الطلابية مع الإخوان عبر عبد المنعم أبو الفتوح، وعلاقة السادات التاريخية بالجماعة منذ عام 1942.

كشف الباحث ثروت الخرباوي ، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بتاريخ الانتماء السياسي لقيادات سابقة في الساحة المصرية، مشيراً إلى دور محوري لعبه عبد المنعم أبو الفتوح في دمج مجموعات طلابية متعددة.

تفاصيل اتفاق الانضمام للإخوان

أوضح ثروت الخرباوي أن مجموعة من قيادات الجماعة الإسلامية الطلابية، بمن فيهم عبد المنعم أبو الفتوح وحلمي الجزار وعصام العريان، بالإضافة إلى قيادات أخرى في مدينتي الإسكندرية والمنيا، توصلوا لاتفاق لاستكمال مسيرتهم داخل جماعة الإخوان بدلاً من التشتت. وتم الاتفاق على هذه الخطوة لمجابهة الفوضى التي كانت ستنتج عن التفرق الجغرافي والسياسي بين المحافظات المختلفة بعد انتهاء مراحل الدراسة الجامعية.

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وأشار الباحث إلى أن موقع هذا الاتفاق التاريخي كان داخل محل أحذية يقع في وسط القاهرة، وهو مكان تم ذكره في مذكرات عبد المنعم أبو الفتوح على أنه النقطة التي تم فيها توحيد المجموعات تحت مظلة واحدة. وكان الهدف من وراء هذا الاندماج هو تعزيز التواجد التنظيمي وتوحيد الصفوف تحت قيادة موحدة لتسهيل العملية التنظيمية.

العلاقة التاريخية مع الرئيس الراحل

كشف ثروت الخرباوي أيضاً عن معرفات سابقة للرئيس الراحل أنور السادات بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن السادات لم يكن غريباً عن وجود التنظيم قبل توليه الحكم، بل إنه التقى مؤسس الجماعة حسن البنا عام 1942. وقد وثق السادات هذه العلاقة والتفاصيل في مذكراته وكتاباتاته، مما يشير إلى عمق الجذور التاريخية لهذه التعارف.

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واستعرض الباحث كيفية تعامل الرئيس الراحل مع الجماعة في تلك الفترة، موضحاً أنه نظر إليها كأداة يمكن استخدامها في مواجهة كيانات سياسية واجتماعية أخرى كانت قائمة في ذلك الوقت. ولم تكن العلاقة سطحية، بل كانت مبنية على معرفة متبادلة وتعاملات سياسية واضحة بين الطرفين منذ البداية.

استغلال المساحة وتحول التهديد

شبّه ثروت الخرباوي العلاقة بين الرئيس الراحل والجماعة بعلاقة القط بالفأر، مما يوضح الديناميكية المتغيرة للثقة والاستغلال المتبادل. أشار إلى أن الجماعة استغلت المساحة الواسعة التي أُتيحت لها خلال تلك الفترة الزمنية، واستخدمت هذه الفرصة للتوسع والتمكين.

في ختام عرضه، لخص الباحث النتيجة الحتمية لتلك المساحة الممنوحة، حيث تحولت الجماعة من مجرد كيان يمكن التلاعب به إلى تهديد حقيقي ومباشر للدولة المصرية. هذا التحول في المسار كان نتيجة مباشرة للفرصة التي سمحت لها بتكريس حضورها وبناء هياكلها التحتية بعيداً عن الرقابة المباشرة في بدايات الأمر.