وزارة الداخلية تكشف زيف مقطع فيديو وعودته لنشر ادعاءات كاذبة عن ظلم مواطنين، مؤكدة أن الواقعة تعود لتاريخ 21 مايو 2025.

كشفت الأجهزة الأمنية ب وزارة الداخلية المصرية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر الحسابات الشخصية لأحد عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة إلى الخارج على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاءات كاذبة بتضرر سيدة نتيجة تعرض والدها وشقيقيها للظلم. وقد جاء الكشف الرسمي كجزء من جهود منظومة الأمن الداخلي في مواجهة الحملات المضللة التي تنشرها الجماعات المحظورة بهدف التشكيك في أجهزة الدولة.

تفنيد الادعاءات المزيفة للجماعة الإرهابية

أفاد بيان رسمي بأن الفيديو المستهدف قديم الطبع، سبق وأن تم تداوله خلال شهر يناير المنقضي، ويروي وقائع حدثت بالفعل في تاريخ 21 من مايو عام 2025. وقد تم نشر خبر مفصل وملابسات تلك الواقعة في حينه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، مما ينفي صحة الإدعاءات الحالية التي تحاول الجماعة تقديمها على أنها وقائع حديثة أو مستجدة، في محاولة يائسة لتضليل الرأى العام واستدعاء التعاطف الشعبي.

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تفاصيل الشجار مع ضابط شرطى في العقار

تضمنت وقائع الواقعة التي ينسبونها للفيديو نشوب شجار بين أقارب السيدة المدعية وأحد ضباط الشرطة، مما أدى إلى تشكيكهن في شرعية وجود الضابط الذي كان متواجداً أسفل العقار محل سكنهم. وقد أكدت التحقيقات أن الضابط من قاطني ذات العقار ذاته، وأن الاتهامات بالتحرش أو المراقبة الخاطئة كانت مبنية على سوء فهم متعمد أو كذب متعمد من قبل الأطراف المتورطة في الشجار الأصلي، وليس أي تجاوز من جانب القوى الأمنية.

استراتيجية التضليل الإعلامي للجماعة المحظورة

يأتي هذا الكشف في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إعادة تداول مقاطع فيديو قديمة وادعاء كونها حديثة، وذلك ضمن حملاتهم الممنهجة التي تستهدف تقويض الثقة في أجهزة الدولة. تعتمد هذه الجماعات على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر روايات مفتعلة وغير دقيقة، في محاولة يائسة لإعادة ترتيب أوراقها إعلامياً، رغم أن الأجهزة الأمنية تتابع كل خطوة وتجمع الأدلة القانونية ضد مروجي هذه الادعاءات.

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الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب

أعلنت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع الأشخاص الذين يقومون بنشر وترويج هذه الادعاءات الكاذبة والمقاطع القديمة المصطنعة. وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تدخر جهداً في ملاحقة كل من يساهم في نشر الفتنة أو التشويه، مشددة على أن العدالة قد انتهت في الواقعة الأصلية بتاريخ 21 مايو 2025، وأن أي محاولة لإعادة فتح الملف بإفك هي جريمة يعاقب عليها القانون.

تحذيرات من التضليل الإعلامي المستمر

تسعى الأجهزة الأمنية من خلال هذا الكشف إلى توعية المواطنين بضرورة التحقق من مصدر الأخبار والتواريخ قبل تصديقها أو نشرها، خاصة تلك التي تروج لها حسابات تابعة لجهات معروفة بمناهضة الدولة. ويعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية شاملة لكشف خدع الجماعات الإرهابية، ومنع استغلال الأحداث القديمة لتضليل الرأي العام، في ظل استمرار الرقابة الأمنية المشددة على الفضاء الإلكتروني.