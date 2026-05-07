تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 والضوابط القانونية لفسخ عقد الزواج في حالات التدليس

استعراض شامل لمواد قانون الأسرة المرتقب لعام 2026، مع التركيز على الشروط الجديدة التي تمنع الزوجة من فسخ العقد في حال الإنجاب أو الحمل، والمدد الزمنية المحددة لرفع دعاوى الغش والتدليس.

يمثل مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026 نقلة نوعية في التشريعات الاجتماعية والقانونية، حيث يأتي في إطار رؤية الدولة لتحديث قوانين الأحوال الشخصية بما يتواكب مع المتغيرات العصرية، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والاجتماعية.

يهدف هذا القانون في جوهره إلى تعزيز استقرار الكيان الأسري باعتباره اللبنة الأساسية للمجتمع، وقد تضمن المشروع نحو 355 مادة قانونية مفصلة تسعى إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين منذ لحظة إبرام العقد وحتى في حالات الانفصال، وذلك لضمان وضوح الحقوق والواجبات ومنع النزاعات القضائية الطويلة التي قد تؤثر سلباً على الأطفال واستقرار الأسرة. ويؤكد القانون أن عقد الزواج ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ميثاق شرعي مقدس يهدف إلى بناء أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة بين الطرفين.

وفي تفصيل دقيق للفصل الثاني من القانون، والذي يختص بأركان عقد الزواج وشروط صحته، طرح المشرع مادة قانونية تتيح للزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج في حالات محددة تتعلق بالغش أو التدليس. ويقصد بالتدليس هنا قيام الزوج بادعاء صفات غير حقيقية، أو تزييف مركزه الاجتماعي أو المالي، أو إخفاء معلومات جوهرية وتاريخ مشين قد يؤثر بشكل مباشر على قرار الزوجة بالارتباط به. هذه الخطوة تهدف إلى حماية إرادة المرأة وضمان أن يكون قرار الزواج مبنياً على الشفافية والصدق.

ومع ذلك، فقد وضع القانون ضابطين أساسيين لممارسة هذا الحق؛ الأول هو أن يتم تقديم طلب الفسخ أمام القضاء خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع عقد الزواج، وذلك لضمان عدم إطالة أمد النزاع ولأن مضي فترة طويلة قد يشير إلى قبول ضمني بالوضع القائم. أما الضابط الثاني والأكثر أهمية، فهو اشتراط ألا تكون الزوجة حاملاً أو قد أنجبت من الزوج وقت طلب الفسخ.

ويأتي هذا الشرط ليعكس توازناً دقيقاً بين حق الزوجة في التخلص من علاقة بنيت على الخداع، وبين حق الطفل القادم في الحصول على استقرار أسري ورعاية والديه. فبمجرد حدوث الحمل أو الإنجاب، ينتقل التركيز القانوني والاجتماعي من مجرد عقد بين طرفين إلى وجود طرف ثالث (الطفل) تترتب عليه حقوق ومسؤوليات لا يمكن إغفالها. وبذلك يصبح الإنجاب مانعاً قانونياً من طلب فسخ العقد بناءً على التدليس، مما يدفع الأطراف إلى التفكير ملياً في شفافية العلاقة منذ البداية.

إلى جانب هذه التفاصيل، يتوسع قانون الأسرة 2026 في تنظيم الالتزامات المالية بين الزوجين، ويوفر حلولاً قانونية مبتكرة للحالات الأسرية المعقدة التي كانت تستنزف سنوات في المحاكم. كما يركز القانون بشكل مكثف على حماية حقوق الطفل وضمان توفير حياة كريمة له بعيداً عن صراعات الوالدين.

إن هذا التوجه التشريعي يعكس رغبة الدولة في تقليل نسب الطلاق الناتجة عن سوء التفاهم أو الغش، من خلال وضع أطر زمنية وقانونية واضحة للتعامل مع هذه المشكلات، مما يساهم في نهاية المطاف في خلق مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، حيث تكون الحقوق مصانة والواجبات محددة بدقة لا تقبل التأويل





