تفاصيل رد إيران على المقترح الأمريكي.. وترامب: «لم يعجبني ومرفوض»

شركة تنمية الريف المصرى الجديد تعلن توقيع عقد اتفاق وتعاون مع شركة المقاولون العرب بقيمة تتجاوز 540 مليون جنيه لتنفيذ ورصف طريق أسفلتي جديد بمنطقة سهل المنيا الغربي بمحافظة المنيا، بطول يزيد عن 82 كيلومترًا. وسيكون هذا المحور الجديد شريانًا للتنمية موازياً لمحور بني مزار– البويطي، ليخدم ما يقرب من مليون فدان من الأراضى المخصصة للمشروع القومى بمنطقة سهل المنيا الغربى بمحافظتي المنيا وأسيوط. وتعد هذه الخطوة مهمة في إطار استكمال منظومة البنية التحتية اللازمة لإنجاح المشروع القومى. كما يُعد عنصرًا حاسمًا لجذب الاستثمارات وتسهيل حركة النقل والخدمات داخل مناطق الاستصلاح الجديدة. ويشكل تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها الطرق، عنصرًا حيويًا في جذب الاستثمارات الزراعية والصناعية وتسهيل حركة نقل المحاصيل ومستلزمات الإنتاج. وقدمت شركة تنمية الريف المصرى الجديد طلبات مناقشة عامة أمام مجلس الشيوخ اليوم بشأن المدارس اليابانية والثانوية العامة وتطوير شركة مصر للطيران.

