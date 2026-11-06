تفاصيل قائمة الأهلي للسكة الحديد بـكأس مصر: عودة الشحات واستبعاد صلاح

كشف عموتة عن تشكيلة الأهلي أمام السكة الحديد في دور الـ32 بكأس مصر، مع عودة الشحات واستبعاد صلاح وأفشة وزيزو، ومباراة غد السبت على استاد القاهرة.

أعلن المدرب المغربي الحسين عموتة رسميًا عن القائمة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة نادي السكة الحديد المحددة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر ، وهي المباراة المقررة إقامة مساء الغد السبت على استاد القاهرة الدولي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجاهسية التامة للفريق الأحمر لمواجهة خصمه في المرحلة القادمة من البطولة التي يسعى الفريق للفوز بها.

شهدت القائمة التي قدمها عموتة استمرار غياب اللاعب إمام عاشور، الذي يظل غائبًا عن التدريجات والمباريات للمرة الرابعة على التوالي منذ آخر ظهور له. ولم يتم إدراج أي إشارة عن عودة عاشور للفريق، مما يعني أن قائمة عموتة ستسير في غيابه الكامل دون الاعتماد عليه في الخطة التكتيكية الجديدة أمام السكة الحديد.

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تفاصيل الحضور والغياب في قائمة الأهلي

أظهرت القائمة عودة اللاعب حسين الشحات بشكل رسمي بعد تعافيه النهائي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ليتم إدراج اسمه ضمن قائمة الوسط التي تضم مجموعة من اللاعبين المحترفين. وفي المقابل، قرر عموتة استبعاد ثلاثة لاعبين بشكل قاطع، وهم مروان عطية ومصطفى شوبير لأسباب فنية بحتة تتعلق باللياقة أو الخطط التدريبية، بالإضافة إلى أحمد نبيل كوكا الذي يغيب بسبب الإصابة الجسدية.

الهيكل التكتيكي وتشكيلات اللاعبين

تضمنت قائمة الدفاع كلًا من أشرف داري، وأحمد عيد، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، وكريم الدبيس، وتوفيق محمد، وكريم فؤاد، ومحمد هاني، ليتم الاعتماد على هذه التشكيلة في حماية مرماهم. أما في خط الوسط، فتم إدراج أحمد رضا، وأكرم توفيق، وعمر الساعي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود، ومحمود صلاح، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، ومحمد عبد الله.

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المسارات المستقبلية ودور الـ16

يواجه الفائز من مباراة الأهلي والسكة الحديد، في المرحلة المقبلة، الفائز من لقاء منتخب السويس وتروجت أمام دلفي، ليتم تحديد مصير الفريق في دور الـ16 من البطولة. وهذا يعني أن نجاح الأهلي في هذه المباراة سيقوده نحو مواجهة مباشرة مع أحد الفرق المتأهلة من تلك الفئة، مما يزيد من أهمية الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية.

تستمر التحضيرات داخل النادي الأحمر استعدادًا للمباراة المقررة غدًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية واللياقية للاعبيين الحاضرين في القائمة. ومن المتوقع أن يكون أداء اللاعبين الجدد والقدامى معًا هو العامل الحاسم في تحديد وجه الفريق المتقدم للمرحلة التالية، حيث يعتمد العموتة على اللياقة العالية والجاهزية التامة لتحقيق الهدف المنشود.