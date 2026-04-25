تفاصيل لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر ومكافحة التزوير في تغيير الملة

كشف المستشار جميل حليم، الخبير القانوني المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية ، عن تفاصيل هامة تتعلق بمنظومة الأحوال الشخصية الخاصة ب المسيحيين في مصر ، مؤكدًا أنها تستند إلى لائحة موحدة تم إقرارها بعد توافق تام بين جميع الطوائف المسيحية في البلاد.

وأوضح المستشار حليم أن هذه اللائحة الموحدة تهدف إلى تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والميراث وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، مع مراعاة خصوصية كل طائفة مع الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة. وأشار إلى أن الزواج المسيحي يُعد سرًا مقدسًا في العقيدة المسيحية، وبالتالي لا يجوز إنهاؤه إلا في حالات محددة وبشروط صارمة، أبرزها إثبات الزنا أو وجود حالات استثنائية أخرى منصوص عليها في القانون.

هذه الشروط تهدف إلى حماية استقرار الأسرة والحفاظ على قدسية الزواج، مع توفير الحماية القانونية للحقوق المشروعة لجميع الأطراف المعنية. وتطرق المستشار جميل حليم إلى الإشكاليات التي كانت تواجه تطبيق القانون في الماضي، وأبرزها ما كان يُعرف بمحاولات تغيير الملة أو الطائفة الدينية بهدف التحايل على قواعد الطلاق.

وأوضح أن هذه الممارسات غير القانونية كانت تستغل ثغرات في النظام السابق، حيث كان البعض يلجأ إلى تغيير طائفته الدينية بشكل وهمي بهدف الحصول على الطلاق بسهولة أكبر، مستفيدين من اختلاف قوانين الأحوال الشخصية بين الطوائف المختلفة. وأكد أن هذه الممارسات أدت إلى ظهور سوق سوداء لشهادات تغيير الطائفة، حيث كان يتم بيع هذه الشهادات المزورة بمبالغ مالية باهظة، وصلت في بعض الحالات إلى 150 ألف جنيه مصري أو أكثر.

هذه المبالغ الكبيرة كانت تدفع من قبل الأفراد اليائسين الذين يرغبون في إنهاء زواجهم بطرق غير قانونية، مما يشجع على استمرار هذه الممارسات الضارة. وأشار إلى أن العديد من هذه الشهادات كانت تُصدر بطرق غير رسمية وغير معتمدة من الجهات الدينية المختصة، مما يجعلها شهادات مزورة وغير قانونية، وبالتالي لا تحمل أي قيمة قانونية.

وشدد المستشار حليم على أن أي تغيير للطائفة الدينية يجب أن يتم وفق إجراءات رسمية وقانونية معتمدة من المرجعيات الدينية المختصة، وليس عبر وسطاء أو معاملات مالية مشبوهة. وأوضح أن هذه الممارسات تضر بمنظومة العدالة وتفتح الباب أمام مخالفات قانونية واضحة، وتؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام القضائي. وأكد أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تشديد الرقابة على إصدار شهادات تغيير الطائفة، وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات غير القانونية.

كما أكد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وحثهم على الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة عند التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية. وأضاف أن اللائحة الموحدة للأحوال الشخصية للمسيحيين تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف، مع ضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية. وأشار إلى أن القانون يهدف أيضًا إلى مكافحة التزوير والاحتيال في قضايا الأحوال الشخصية، وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الممارسات غير القانونية.

وأخيرًا، أكد المستشار جميل حليم على أن النظام القضائي المصري حريص على تطبيق القانون بحزم وشفافية في جميع قضايا الأحوال الشخصية، مع مراعاة خصوصية كل طائفة دينية





