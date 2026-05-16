تفاصيل محاولات آدم وطني للالتفاف على عقد إمام عاشور ورد حاسم من النادي الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن محاولات آدم وطني للحصول على عقد إمام عاشور الموثق في اتحاد الكرة، موضحاً استراتيجية النادي الأهلي القانونية في تحصين عقود لاعبيه ضد أي محاولات للفسخ أو الرحيل غير القانوني.

شهدت الساحة الرياضية المصرية حالة من الجدل الواسع بعد التصريحات التي أدلى بها الإعلامي كريم رمزي في برنامجه هنا القاهرة الذي يبث عبر شاشة أون سبورت، حيث كشف عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمحاولات آدم وطني للتدخل في تفاصيل التعاقد الخاص بنجم النادي الأهلي إمام عاشور .

وأشار رمزي إلى أن إدارة القلعة الحمراء تتعامل مع هذا الموقف بهدوء شديد وثقة تامة في الإجراءات القانونية التي اتخذتها لتأمين حقوق النادي، مؤكداً أن هناك تحركات مكثفة من قبل آدم وطني الذي طلب من مساعديه السعي للحصول على نسخة رسمية من عقد اللاعب الموثق في اتحاد الكرة المصري، وذلك بهدف دراسة كافة البنود والوقوف على أدق التفاصيل التي قد تفتح ثغرة قانونية تسمح بتغيير مسار العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادي.

وأوضح الإعلامي أن هذه المحاولات ليست وليدة اللحظة أو حادثة فردية، بل هي نهج تكرر سابقاً عندما حاول آدم وطني القيام بذات الخطوة مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، إلا أن إدارة النادي الأهلي كانت يقظة للغاية وأغلقت هذا الملف بشكل كامل، حيث حرصت الإدارة على سد جميع الثغرات الممكنة وضمان الحصول على قيمة الصفقة بالكامل دون أي مخاطر مستقبلية.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول رفيع المستوى داخل النادي الأهلي أن النادي قد أمن نفسه بنسبة مئة بالمئة، مشدداً على أن فكرة فسخ العقد من طرف واحد هي أمر مستحيل تماماً في ظل الظروف الحالية، لأن العقود المبرمة ليست مجرد أوراق روتينية، بل هي وثائق محصنة بشروط جزائية ضخمة جداً وعقود إعلانية ملزمة تجعل من أي محاولة للرحيل خارج الإطار القانوني والرسمي ضرباً من الخيال ومغامرة غير محسومة النتائج.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف كريم رمزي عن وجود فارق جوهري بين قيمة العقود المسجلة في اتحاد الكرة وبين القيمة الفعلية التي يتقاضاها اللاعبون في العديد من الأندية، موضحاً أن عقد إمام عاشور الموثق في الجبلاية لا تتجاوز قيمته خمسة عشر مليون جنيه، ولكن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للاتفاق. حيث يوجد عقد ثانٍ مبرم بين اللاعب والنادي يتضمن أرقاماً ومبالغ مالية مختلفة تماماً، وهذا العقد السري أو الداخلي هو السند القانوني الحقيقي والفعال الذي يمكن للنادي الأهلي تقديمه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في حال نشوب أي نزاع قانوني أو محاولة للالتفاف على البنود.

هذا النظام في التعاقدات يهدف إلى حماية النادي من أي محاولات للتلاعب بالثغرات القانونية المحلية، ويضمن بقاء اللاعب تحت مظلة النادي ما لم يتم دفع القيمة السوقية العادلة والشرط الجزائي المتفق عليه. إن هذه القضية تسلط الضوء على الصراع الدائم بين وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية الكبرى، حيث يسعى الوكلاء دائماً للبحث عن أي ثغرة تمكنهم من تحريك اللاعبين لزيادة عمولاتهم أو تحسين شروط التعاقد، بينما تسعى إدارات الأندية مثل الأهلي إلى تطبيق أعلى معايير الاحترافية القانونية لضمان الاستقرار الفني والإداري.

ويعتبر إمام عاشور أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، مما يجعل الحفاظ عليه ضرورة فنية قصوى، وهو ما يفسر الدقة المتناهية التي تعامل بها الجهاز القانوني للنادي الأهلي عند صياغة بنود عقده، لضمان عدم ترك أي مساحة للمناورات الخارجية التي قد تؤثر على استقرار غرفة ملابس الفريق أو خطط المدير الفني للمرحلة المقبلة، مما يؤكد أن القلعة الحمراء تسيطر بشكل كامل على كافة الملفات التعاقدية لنجومها





