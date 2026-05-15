تفاصيل الحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات لعام 2026 وبداية شهر ذي الحجة 1447 هجريا

استعراض شامل للمواعيد الفلكية المتوقعة لشهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى لعام 2026 وفقا لبيانات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن تفاصيل دقيقة ومفصلة تتعلق بالحسابات الفلكية الخاصة ب شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، والتي تحدد المواعيد المرتقبة ل وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2026 ميلاديا.

وقد جاء هذا الإعلان في بيان رسمي يهدف إلى توعية الملايين من المسلمين في مصر والعالم العربي والإسلامي بالمواعيد التقديرية لهذه المناسبات الدينية العظيمة. وأوضح المعهد أن هلال شهر ذي الحجة سيولد فلكيا مباشرة بعد حدوث ظاهرة الاقتران، وهي اللحظة التي يجتمع فيها القمر مع الشمس في نفس خط الطول، وذلك في تمام الساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت القاهرة من يوم السبت الموافق السادس عشر من مايو لعام 2026.

ويعد هذا اليوم هو يوم الرؤية الشرعية الذي تعتمد عليه المؤسسات الدينية مثل دار الإفتاء لاستطلاع الهلال وتحديد بداية الشهر. وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند لحظة غروب الشمس في يوم الرؤية في مختلف المدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس، وهو ما يعني من الناحية الفلكية أن شهر ذي القعدة سيكمل عدته ثلاثين يوما قبل أن يبدأ الشهر الجديد.

وفيما يخص التفاصيل الزمنية لغروب القمر يوم الرؤية، فقد بينت الحسابات الفلكية أن القمر سيغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بمدة تصل إلى ثلاثة عشر دقيقة، بينما يغرب في القاهرة بسبع دقائق فقط، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح ما بين خمس دقائق واثنتي عشرة دقيقة. أما بالنسبة لباقي العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن فارق الغروب يتراوح ما بين دقيقة واحدة وخمس وثلاثين دقيقة.

وبناء على هذه المعطيات، أكد المعهد أن يوم الأحد الموافق السابع عشر من مايو 2026 سيكون هو اليوم المتمم لشهر ذي القعدة لعام 1447 هجريا، لتبدأ غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من مايو 2026، وهو الشهر الذي يشهد أداء مناسك الحج السنوية. وبناء على هذا التسلسل الزمني، من المتوقع أن تأتي وقفة عرفات، وهي اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم الثلاثاء السادس والعشرين من مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو يوم النحر، يوم الأربعاء السابع والعشرين من مايو 2026.

وتستمر أيام التشريق الثلاثة حتى يوم السبت الثلاثين من مايو 2026، مما يجعل إجازة العيد تمتد لخمسة أيام متتالية. من الجانب الشرعي والقانوني، شدد المعهد القومي للبحوث الفلكية على أن كافة المواعيد المعلنة بناء على الحسابات الفلكية تظل مواعيد تقديرية وليست نهائية، حيث يظل الإعلان الرسمي لبداية شهر ذي الحجة وموعد العيد مرتبطا بالرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات والمعدات الفلكية المتطورة، التزاما بالسنة النبوية المطهرة.

وفي سياق متصل، دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عموم المسلمين في كافة أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 هجريا، والذي يوافق السادس عشر من مايو 2026. وحثت المحكمة كل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة أو المناظير أن يقوم بإبلاغ أقرب محكمة لتسجيل شهادته، مؤكدة على أهمية التعاون في هذا العمل الجليل لتعميم النفع على المسلمين في معرفة بداية الشهر وتحديد موعد الحج بدقة.

أما عن الجانب الروحاني والديني ليوم عرفة، فإن حجاج بيت الله الحرام يقفون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. ويخرج الحجاج من منى متوجهين إلى عرفة للتضرع والدعاء من زوال الشمس وحتى غروبها في يوم يسمى يوم الوقفة الكبرى أو يوم الحج الأكبر، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج عرفة.

وبالعودة إلى الترتيبات الإدارية في مصر، فإن خريطة الإجازات الرسمية تشير إلى أن إجازة عيد الأضحى ستبدأ من وقفة عرفات يوم الثلاثاء السادس والعشرين من مايو وحتى السبت الثلاثين من مايو 2026، لتكون واحدة من أطول الإجازات الرسمية في ذلك العام. وتستعد دار الإفتاء المصرية حاليا لاستقبال استفسارات المواطنين والترتيب لعملية الاستطلاع الرسمي، في ظل تزايد عمليات البحث من قبل الجمهور لمعرفة الموعد الدقيق للعيد وترتيب إجازاتهم ومناسكهم الدينية





