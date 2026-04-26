تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار بالقرب من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض

كشفت شبكة CNN عن هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بالقرب من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، وهو كول توماس ألين، وتفاصيل حول خلفيته التعليمية والمهنية.

كشفت شبكة CNN الأمريكية عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض ، والذي شهد حضور الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الحالي، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين الحكوميين.

الحادث، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد، أثار حالة من الذعر والقلق على نطاق واسع، خاصةً مع وجود شخص مسلح بالقرب من مكان تواجد الرئيس والمسؤولين. المصادر المطلعّة في سلطات إنفاذ القانون أكدت تحديد هوية المشتبه به، وهو كول توماس ألين، البالغ من العمر 31 عامًا، والمقيم في ضاحية تورانس بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقد تم القبض على ألين بالقرب من موقع الحفل أثناء تواجد الرئيس ترامب والمسؤولين الآخرين في المكان، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة. التحقيقات الأولية كشفت عن جوانب متعددة في حياة المشتبه به، حيث تبين أنه يعمل مدرسًا بدوام جزئي لدى شركة C2 Education، وهي شركة متخصصة في التحضير للاختبارات وتقديم الدروس الخصوصية.

اللافت للنظر أنه حصل على لقب 'مدرس الشهر' في ديسمبر 2024، وهو ما أثار تساؤلات حول دوافعه وإمكانية وجود تناقض بين عمله كمعلم وبين الاشتباه به في جريمة خطيرة. ملفه الشخصي على منصة LinkedIn يكشف عن خلفية أكاديمية قوية، حيث تخرج من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 2017 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، ثم أكمل تعليمه العالي بحصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب من جامعة كاليفورنيا الحكومية، Dominguez Hills، العام الماضي.

هذه الخلفية التعليمية المتميزة تزيد من تعقيد الصورة وتثير المزيد من التساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى هذا الفعل. خلال فترة دراسته في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، لفت ألين الأنظار بتطويره نموذجًا أوليًا لفرامل طوارئ للكراسي المتحركة، وهو ما يعكس اهتمامه بالابتكار وحل المشكلات العملية. كما أظهرت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أنه تبرع بمبلغ 25 دولارًا لحملة كامالا هاريس الرئاسية في أكتوبر 2024، وهو ما يثير تساؤلات حول موقفه السياسي ودوافعه المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، يصف ألين نفسه بأنه مطور ألعاب فيديو، ويبدو أنه قام بإطلاق لعبة مستقلة بعنوان Boredom للبيع عبر منصة Steam مقابل 1.99 دولار، كما سجل علامة تجارية لاسم اللعبة في عام 2018. حاليًا، يعمل على تطوير لعبة ثانية تحمل اسمًا مبدئيًا هو 'القانون الأول'، مما يشير إلى شغفه بعالم الألعاب الرقمية. التحقيقات مستمرة لكشف جميع جوانب القضية وتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الحادث المثير للقلق، مع التركيز على جمع الأدلة وتحليلها بشكل دقيق





