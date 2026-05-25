تفاصيل محاكمة الهيكل الإداري للإخوان وتحديد جلسة 22 أغسطس لـ 56 متهماً

تقرير شامل حول قرار الدائرة الثانية بإرهاب بتحديد موعد جلسة لمحاكمة 56 متهماً في قضية الهيكل الإداري للإخوان، مع استعراض تفصيلي للتهم الموجهة إليهم بما في ذلك قيادة وتمويل الإرهاب وتعطيل الدستور.

شهدت الدائرة الثانية المتخصصة في قضايا الإرهاب تطورات قضائية هامة، حيث قررت المحكمة رسمياً تحديد يوم 22 أغسطس المقبل موعداً لعقد جلسة جديدة للنظر في محاكمة 56 متهماً في إحدى القضايا التي توليها الجهات الأمنية والقضائية أهمية قصوى، وهي القضية المقيدة برقم 13987 لسنة 2024 جنايات التجمع ، والتي اشتهرت في الأوساط الإعلامية والقانونية باسم قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وقد انعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وبمشاركة المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر كأعضاء في هيئة المحكمة، حيث تم بحث الموقف القانوني للمتهمين وتحديد الموعد القادم لاستكمال إجراءات التقاضي وسماع الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين في هذه القضية الشائكة التي تمس الأمن القومي للدولة المصرية. وبالتعمق في تفاصيل أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، يتضح أن الاتهامات الموجهة للمتهمين تتسم بالخطورة والتعقيد، حيث أشارت اللائحة إلى أنه في الفترة الممتدة من عام 2022 وحتى الثاني من ديسمبر لعام 2024، قام المتهمون من الأول وحتى الثامن عشر بتولي قيادة جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون المصري، وكان الهدف الأساسي من هذه الجماعة هو الدعوة الصريحة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين السارية في البلاد.

كما وجهت النيابة اتهامات واضحة لهؤلاء القادة بمحاولة منع مؤسسات الدولة المختلفة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها القانونية والسيادية، والاعتداء على الحريات العامة، مما يؤكد سعي هذه المجموعة إلى خلق كيان موازٍ للدولة يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى من خلال تنظيم إداري محكم يضمن تنفيذ أجندات الجماعة بعيداً عن رقابة القانون. أما فيما يخص بقية المتهمين، من المتهم التاسع عشر وحتى المتهم الأخير، فقد وجهت إليهم تهم الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم الكامل والمسبق بأغراضها غير القانونية وأهدافها التي تسعى إلى تقويض أركان الدولة.

ولم تقتصر الاتهامات على مجرد الانضمام أو القيادة، بل شملت جميع المتهمين دون استثناء تهمة تمويل الإرهاب، وهي التهمة التي تعكس الجانب المادي الذي يعتمد عليه هذا الهيكل الإداري لضمان استمراريته في تنفيذ أنشطته المشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، وجهت المحكمة لبعض المتهمين تهم حيازة مطبوعات ومنشورات تهدف إلى الترويج لأفكار الجماعة ونشر مبادئها بين أوساط الشباب والمواطنين، في محاولة لاستقطاب عناصر جديدة وتوسيع قاعدة الدعم لهذا التنظيم.

وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود القضاء المصري لضرب الخلايا النائمة وتفكيك الهياكل التنظيمية للجماعات التي تصنفها الدولة كجماعات إرهابية، حيث يهدف القضاء من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تكرار محاولات التلاعب بمقدرات الوطن أو المساس بسيادة القانون. وتعتبر قضية الهيكل الإداري من القضايا التي تكشف عن آليات العمل السري والتنظيمي الذي تتبعه هذه الجماعات، مما يجعل من هذه المحاكمة خطوة ضرورية لتكريس مبدأ أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن أي محاولة للالتفاف على الدستور أو تعطيل مؤسسات الدولة ستواجه بحزم من قبل السلطات المختصة، مع ضمان كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام الدوائر المتخصصة التي تملك الخبرة في التعامل مع قضايا الإرهاب والأمن القومي





