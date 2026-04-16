تفاصيل صادمة: اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين في ظروف غامضة

خالة الرضيعة المختطفة تكشف تفاصيل مؤلمة عن اختفاء الطفلة من مستشفى الحسين، وتؤكد أن الحادث وقع وسط ظروف إنسانية صعبة واستغلال لحسن نية الأسرة. التحقيقات جارية لكشف الجناة.

تتكشف تفاصيل دامية لحادث هز أركان مستشفى الحسين ، حيث كشفت السيدة علا عبد الله، خالة رضيعة اختفت عقب ولادتها مباشرة، عن ملابسات مأساوية وقعت في قلب ظروف إنسانية بالغة الصعوبة داخل جدران المستشفى. فقد أشارت عبد الله، في مداخلة هاتفية مؤثرة مع الإعلامية القديرة بسمة وهبة ضمن برنامج «90 دقيقة» الذي يبث على قناة المحور، إلى أن شقيقتها كانت قد دخلت المستشفى في حالة طارئة حرجة، متأثرة بمرض في القلب تفاقم خلال فترة حملها.

ورغم نجاح عملية الولادة، إلا أن الأم لم تكن بكامل وعيها عقب خروجها من أثر التخدير، مما خلق فراغاً قابلاً للاستغلال. وفي ظل هذه الحالة من الارتباك الذي أعقب الولادة، كانت الرضيعة حديثة العهد بالحياة تتواجد بجوار والدتها في الغرفة. تقول علا عبد الله إن سيدة متسترة، ترتدي النقاب، قد دخلت الغرفة مدعية تقديم المساعدة، وهو ما أوهم الأسرة بأنها جزء من الطاقم الطبي أو شخص من دائرة معارفهم. كان حسن النية هو سيد الموقف لدى الأسرة، التي لم تتخيل مطلقاً أن يتم استغلال هذه الظروف لتتعرض لاختطاف رضيعتها داخل المستشفى، فقد أكدت عبد الله «كنا على نياتنا ومكنّاش متخيلين إن حاجة زي دي ممكن تحصل». هذا الاعتقاد البريء فتح الباب أمام المجرمة، التي استغلت هذه اللحظات من غياب الوعي والارتباك، لتمسك بالرضيعة وتختفي بها دون أن يلاحظ أحد في البداية. جاء اكتشاف اختفاء الرضيعة كصدمة قاسية للأسرة، خاصة وأن الأم كانت لا تزال في فترة النقاهة الحرجة عقب الولادة، مما زاد من وطأة الفاجعة. هذه الواقعة الأليمة تلقي بظلالها الثقيلة على أمن وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى كفاءة الإجراءات الأمنية والرقابية داخل المستشفيات. فكيف يمكن لغريب أن يتسلل إلى غرف المرضى، خاصة في أوقات عصيبة كهذه، ويتمكن من تنفيذ جريمة بهذا الحجم دون أن يرصده أحد؟ إن قضية اختطاف الرضيعة في مستشفى الحسين لا تمثل مجرد حادث فردي، بل هي دعوة صريحة لإعادة النظر في بروتوكولات الأمان، وتكثيف الرقابة، والتأكد من سلامة كل من يدخل ويخرج من هذه المرافق الحيوية. إن التحقيق الذي تجريه وزارة الداخلية، كما أشارت مقدمة البرنامج بسمة وهبة، يعد أمراً بالغ الأهمية لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة، وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً، واستعادة الثقة في قدرة هذه المؤسسات على حماية أرواح مواطنيها، وخاصة المستضعفين كالأطفال حديثي الولادة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اختطاف رضيعة مستشفى الحسين جريمة ظروف إنسانية تحقيقات الداخلية

United States Latest News, United States Headlines