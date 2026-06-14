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تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني وهجوم سابق على نتنياهو وتطورات صحية

سياسة واقتصاد وصحة News

تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني وهجوم سابق على نتنياهو وتطورات صحية
الاتفاق الأمريكي الإيراني، مضيق هرمز، بنيامين نتني
📆6/14/2026 10:48 PM
📰ElwatanNews
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تغطية شاملة تشمل هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق على نتنياهو، وكشف باكستان عن بنود اتفاق أمريكي إيراني يتضمن رفع العقوبات وإدارة مضيق هرمز، إلى جانب أخبار اقتصادية وسحب دواء وتقنية طبية جديدة.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق policy statements حادة تجاه بنيامين نتنياهو، محذرا من أن حكومته ستطرده إذا حاول تخريب العملية الديمقراطية خلال الانتخابات القادمة. في سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية الباكستانية عبر منصة إكس عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تشارك باكستان كدولة وسيطة.

تنص المذكرة على رفع العقوبات الأمريكية عن طهران، بالإضافة إلى الإفراج الجزئي عن الأموال الإيرانية المجمدة التي تصل قيمتها إلى حوالي 28 مليار دولار، مع تخصيص ما بين 10 إلى 14 مليار دولار للإفراج الفوري. كما تشمل بنود الاتفاق وقفا كاملا لإطلاق النار في جميع الجبهات، وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، مع استمرار وجود اليورانيوم والمنشآت النووية في إيران. وسيتم إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 300 مليار دولار لإيران، ورفع الحصار الأمريكي، ومنح إيران حق إدارة مضيق هرمز وجمع الرسوم منه.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن التوصل لاتفاق سلام بين واشنطن وطهران، على أن يتم التوقيع عليه في سويسرا في 19 يونيو، مع عقد اجتماعات فنية هذا الأسبوع. و قال شريف: أقول لسفن العالم شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط، تعليقا على فتح مضيق هرمز. اقتصاديا، شهدت العملات الرئيسية لمجموعة العشر تحسنا مقابل الدولار بعد الإعلان عن الاتفاق. في تطور منفصل، أعلنت شركة الدواء سحب 12 مستحضرا من الصيدليات خلال شهر لضمان سلامة المواطنين.

في مجال الرعاية الصحية، أظهرت تقنيات البنكرياس الاصطناعي نجاحا كبيرا في تغيير حياة مريضة سكري بريطانية، حيث أصبحت تعيش دون قيود

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الاتفاق الأمريكي الإيراني، مضيق هرمز، بنيامين نتني

 

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