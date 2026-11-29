تفاصيل أحداث حلقتي ثالث ورابع من مسلسل عنبر الموت، حيث تنتقل نادية من عنبر الإعدام إلى العاديات، ومحاولات المحامي رأفت شاكر قلب الموازين، وحملة التفتيش بالمستشفى.

كشف النجم أحمد خالد صالح عن تفاصيل الأحداث الجدية التي تشهدها الحلقة الثالثة من مسلسل " عنبر الموت"، حيث تتحول حياة الشخصية الرئيسية نادية ، التي تجسدها الفنانة إيناس المغربي، من انتظار الحكم بالإعدام إلى فرصة جديدة للحياة بعد قبول المحكمة طعنها، مما ينقلها من عنبر الإعدام إلى عنبر السجينات العاديات، في تطور قضائي يغير مسار القضية بالكامل.

تغير مكان احتجاز نادية ورفض والدها

أبلغ المحامي رأفت شاكر، الذي يجسد دوره الفنان علي قاسم، والد نادية نور، الذي يلعب دوره الفنان رشدي الشامي، بقبول الطعن على حكم الإعدام، مما يفتح باب الأمل في إعادة النظر في القضية رغم صعوبة موقفها القانوني وتعدد الأدلة التي تدينها، ولكن هذه المحولة وجّهها لرؤية والده تلقى رفضاً قاطعاً وطُرد من المكان دون أن يتلقى الدعم المطلوب في هذه اللحظة الحرجة.

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في الوقت نفسه، واجه نور أزمة متصاعدة خارج أسوار المستشفى حيث تعرض لمضايقات من بعض الأشخاص أمام المقهى الذي يمتلكه بسبب الاتهامات الموجهة إلى ابنته، لتتحول هذه المضايقات إلى مشادة كلامية واشتباك مع العاملين بالمقهى انتهت بتركهم العمل، تاركاً إياه وحيداً في مواجهة نظرات المحيطين به وأحاديثهم السلبية.

تحقيق النيابة وكشف خيالات نادية النفسية

جمعت مواجهة جديدة بين المحامي رأفت شاكر ونادية داخل السجن، حاول خلالها توجيهها بشأن كيفية التعامل مع أسئلة النيابة في التحقيقات المقبلة، واتفق معها على بعض التفاصيل والإجابات التي قد تساعد في دعم موقفها القانوني أمام القضاء، في محاولة جادة لقلب موازين الأدلة لصالحه.

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وكشفت نادية خلال حديثها معه أنها تذكرت أيام عملها بالمستشفى، حيث سبق أن سألها الدكتور حازم عن إمكانية دخول أحد أفراد طاقم التمريض إلى غرف المرضى، وذلك بعدما شهد المستشفى حالتي وفاة بأعراض متشابهة رغم اختلاف الحالة الصحية لكل منهما، رغم أنها نفت معرفتها بأي تفاصيل إضافية حول هذين الحالتين.

واستمر التطور الصادم للأحداث عندما أقدمت نادية على إعطاء حقنة قاتلة لمريضة كانت تستعد لمغادرة المستشفى، لتسجيل القضية ضحية جديدة في سلسلة من الأحداث المثيرة للجدل، قبل أن يختتم المشهد بمشاهد من خيالات نادية ظهرت فيها مع زوجها، الذي يجسده أحمد خالد صالح، ثم انتقلت إلى تخيل نفسها وهي ترقص مع الدكتور حازم، في مشاهد ألقت الضوء على اضطراباتها وعالمها النفسي المعقد.

محاولات الطعن في التحقيقات وحملة التفتيش

حملت الحلقة الرابعة من مسلسل "عنبر الموت" تطورات جديدة على مستوى القضية، حيث حاول المحامي رأفت شاكر قلب موازين المحاكمة من خلال مرافعته أمام المحكمة، مستنداً إلى ثغرات في التحقيقات والإجراءات المتبعة مع نادية، وعلى رأسها تأثير الدواء الذي حصلت عليه من النيابة في قدرتها على التركيز والإدراك أثناء الاستجواب.

وركز المحامي على الطعن في سلامة التحقيقات، مستشهداً بتفاصيل تتعلق بأقوال نادية والإجابات التي سبق أن اتفق معها عليها، مطالباً ببطلان الاستجواب وما نتج عنه من اعترافات، وهو ما فتح المجال أمام احتمالات جديدة بشأن الحكم الصادر بحقها، وسط توقعات بمراجعة القضاة للدليل الطبي والنفسي.

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وتزامنت هذه التطورات مع حملة تفتيش مفاجئة في المستشفى لمراجعة الأدوية الموجودة بالصيدلية، مما تسبّب في حالة من القلق والارتباك بين العاملين، خاصة مع عودة التحقيقات إلى الواجهة، حيث ظهرت مديرة المستشفى، التي تجسد شخصيتها الفنانة هايدي عبد الخالق، في حالة من التوتر وبدأت التفكير في تقديم استقالتها.

اعتداء أهالي المرضى وطفرة درامية غامضة

كشفت الأحداث عن واقعة تعرض نادية للاعتداء من جانب أهالي أحد المرضى المتوفين داخل المستشفى، بعدما حاولوا التعدي على الأطباء والعاملين تعبيراً عن غضبهم، لتصاب نادية في يدها وتحصل على إجازة من العمل، لكنها لم تنتظر انتهاء الإجازة وقررت العودة إلى المستشفى مجددًا رافعة رباطًا طبيًا حول يدها لتستكمل دورها.

وصلت الأحداث إلى ذروتها عندما دخلت نادية غرفة طفلة صغيرة تتلقى العلاج، وكانت تحمل حقنة تنوي إعطاءها لها، إلا أن الطفلة باغتتها بالصراخ والتوسل، رافعة حقنة العلاج، وأمام حالة الذعر التي انتابت الطفلة، بدت نادية مرتبكة وغادرت الغرفة مسرعة قبل أن يلاحظ الأطباء وأفراد التمريض ما يحدث، ليدخلوا بعدها للاطمئنان على الصغيرة.

واختتمت الحلقة الرابعة بمشهد غامض أثار التساؤلات حول مصير الطفلة، مع تلميحات لاحتمال وقوع ضحية جديدة، لتظل حقيقة ما حدث داخل الغرفة معلقة، في انتظار ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة من مسلسل "عنبر الموت" الذي يتابعه جمهور واسع باهتمام شديد.