اكتشف التكاليف الباهظة التي أنفقتها الدولة المصرية لاستقبال ملوك أوروبا، وحملة الـ500 طاهٍ الأجنبي، ومشاركة الجمهور في افتتاح قناة السويس عام 1869.

في السابع عشر من نوفمبر عام 1869، لم تقف مصر عند مجرد الافتتاح الفني لممر ملاحي جديد، بل استعدت لعرض حضاري استثنائي أمام العالم أجمع، حيث أعلن الخديوي إسماعيل عبر احتفالات ضخمة عن دخول مصر عصراً جديداً من الحداثة والانفتاح الثقافي على أوروبا، امتدت مظاهر هذا المهرجان من بورسعيد إلى الإسماعيلية وصولاً إلى السويس، ليصبح واحداً من أضخم الأحداث التي شهدها القرن التاسع عشر بمشاركة آلاف الضيوف من الملوك والأمراء والسفراء.

تكلفة باهظة للترحاب بعلماء أوروبا

بلغت التكاليف المالية للإمبراطورة أوجيني زوجة الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث، وإمبراطور النمسا فرانسوا جوزيف، وملك المجر، وولي عهد بروسيا، وشقيق ملك هولندا، بالإضافة إلى الأمير عبد القادر الجزائري والأمير توفيق، والأديب النرويجي هنريك إبسن، وغيرها من الشخصيات البارزة، تقديرات متباينة بين المؤرخين تراوحت بين مليون و400 ألف جنيه وأربعة ملايين جنيه، بينما ترجح غالبية المصادر التاريخية تقدير المليون و400 ألف جنيه، في حين تشير هيئة قناة السويس إلى أن الخديوي أنفق نحو مليون ونصف المليون جنيه على تلك الاحتفالات الضخمة.

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استقدام نخبة من الطهاة والفنانين

لم تقتصر نفقات الاحتفالات على تزيين القصور والطرقات فحسب، بل شملت الاستعانة بنحو 500 طاهٍ وخادم من فرنسا وإيطاليا لتقديم المأكولات على الطريقة الفرنسية والإنجليزية الفاخرة، إلى جانب الخدم المصريين والأتراك، حيث أعدت موائد الطعام بأفخر الأنواع في الإسماعيلية مساء 18 نوفمبر بحضور نحو 6 آلاف مدعو، وجلس على المائدة الرئيسية كبار الملوك والأمراء، بينما جلس الخديوي إسماعيل بينهم لاستقبال هذه الوفود الدولية التي وصلت تباعاً إلى بورسعيد حيث استقبلها الحفاوة الرسمية.

تجسيد الحياة الشعبية للمهرجانات

في الإسماعيلية، وصل عدد الحضور خلال يومي 17 و18 نوفمبر إلى نحو 100 ألف من المصريين والأجانب، حيث استنسخ الخديوي إسماعيل مظاهر الحياة المصرية بدعوة الفلاحين والعربان والصعايدة والنوبيين والسودانيين للمشاركة في المشهد الاحتفالي، وانتشرت الخيام والأكواخ على امتداد القناة لتقديم صورة متنوعة للحضور الأجنبي، مما عكس حجم المشاركة الشعبية والرسمية في المناسبة التاريخية التي شملت تزيين الشوارع والميادين والسفن وإضاءة المواقع المطلة على بحيرة التمساح.

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مراسم افتتاحية تجمع بين الطقوس الدينية

انطلق موكب السفن إيذانا بالافتتاح الرسمي في السابع عشر من نوفمبر 1869، وتقدمت السفينة "الإيجل" الأسطول المكون من 77 سفينة، منها 50 سفينة حربية، بحسب توثيق هيئة قناة السويس، حيث ارتكزت المراسم على منصات مخصصة للملوك ورجال الدين المسلمين والمسيحيين، وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم على لسان الشيخ إبراهيم السقا، ثم أدّى رجال الدين المسيحي شعائرهم، تلاها إنشاد الترانيم الدينية وكلمات الاحتفاء بالمشروع الذي يربط البحرين المتوسط والأحمر.

فعاليات متنوعة واختتام بحفل عشاء

امتدت الاحتفالات لتشمل حفلات العشاء والرقص والموسيقى والألعاب النارية في الإسماعيلية، وفي اليوم التالي خرج الضيوف في موكب من العربات الملكية الفاخرة في نزهة بضواحي المدينة، كما أقيم سباق للخيل في صحراء الإسماعيلية بمشاركة عسكرية وتنظيم رسمي، وفتحت الدعوة أمام الجمهور لمشاهدة السباق، مما أكتمل المشهد الدولي لهذا الحدث التاريخي الذي راقبه العالم أجمع من شواطئ القناة.