تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر وإصلاحات سن الحضانة

استعراض شامل لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتضمن 355 مادة، مع التركيز على تسريع إجراءات التقاضي وإلغاء إنذار الطاعة وتثبيت سن الحضانة عند 15 عاماً لضمان مصلحة الطفل.

كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، عن ملامح مشروع القانون الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية في مصر.

يتألف هذا المشروع الضخم من 355 مادة قانونية، صيغت بعناية لتغطي كافة الجوانب التي تمس حياة المواطن اليومية وتضمن استقرار الكيان الأسري. وأشار المستشار خلال تصريحاته إلى أن مجلس النواب المصري يتبنى سياسة الانفتاح الكامل تجاه كافة المقترحات والتعديلات التي قد ترد من مختلف الجهات والخبراء، شريطة أن تكون هذه التعديلات مستندة إلى أساس فقهي متين أو سند قانوني واضح، مما يضمن أن يكون القانون النهائي متوازناً وعادلاً لجميع الأطراف، بعيداً عن الأهواء الشخصية أو التفسيرات غير المستندة إلى دليل.

وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي، والذي وصفه بأنه كان من أصعب التحديات التي واجهت اللجنة وأهمها في الوقت ذاته، أوضح أن القانون الجديد يركز بشكل أساسي على سرعة الفصل في المنازعات الأسرية لتقليل معاناة المتقاضين. فبدلاً من تشتت القضايا بين دوائر مختلفة، يقترح القانون إنشاء دائرة قضائية واحدة تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة الواحدة، وهو ما يمنع تضارب الأحكام ويسرع من وتيرة الإجراءات القانونية.

كما تم استحداث إدارة متخصصة للتنفيذ تحت إشراف مستشار وعضوية رؤساء محاكم وموظفين مختصين، وذلك لضمان أن تتحول الأحكام الورقية إلى واقع ملموس، وهو الأمر الذي يمثل المطلب الأول والأهم للمواطن الذي يعاني غالباً من بطء تنفيذ أحكام النفقة والحضانة التي قد تستغرق سنوات في أروقة المحاكم. أما فيما يخص التعديلات الجوهرية على القوانين السابقة، فقد أعلن المستشار عن إلغاء إنذار الطاعة، معتبراً أن الإجراءات القديمة كانت تتسم بالتعقيد والطول، وكانت في كثير من الأحيان تضر بمصلحة الزوجة وتضعها في موقف قانوني ضعيف، حيث كان بعض الأزواج يستغلون هذه الثغرات للحصول على أحكام بإسقاط النفقة دون علم الزوجة أو قدرتها على الرد.

وبدلاً من ذلك، تم وضع مادة تنظم أحكام وقف النفقة بشكل أكثر شفافية وعدلاً يضمن حقوق الطرفين. وفي الوقت ذاته، أكد أن الأحكام التي استقرت لأكثر من مائة عام والتي تم تعديلها في قانون عام 1985 قد تم الإبقاء عليها كما هي في المشروع الجديد، وذلك حرصاً من المشرع على عدم زعزعة الأوضاع القانونية المستقرة التي تعارف عليها الناس والجهات القضائية لضمان عدم حدوث ارتباك في المراكز القانونية القائمة.

وبالانتقال إلى قضية سن الحضانة التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري وبين الحقوقيين، أوضح رئيس اللجنة أن هناك مطالبات بإعادة السن إلى سبع أو تسع سنوات، إلا أن اللجنة، وبعد استشارات مكثفة مع خبراء في الطب النفسي والاجتماعي، استقرت على بقاء سن الحضانة عند 15 عاماً. وأكد أن هذا السن هو الأنسب لمصلحة الطفل الفضلى ولنموه النفسي والاجتماعي، وهو السن المعمول به في العديد من الدول العربية الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية، وتونس، والأردن، وقطر، والكويت.

وشدد على أن مسألة الحضانة هي مسألة تنظيمية في المقام الأول، وليست مسألة دينية جامدة لا تقبل التغيير، مستشهداً بأحكام المحكمة الدستورية التي نصت على أن هذه المسائل تتغير بتغير الظروف والزمان والمكان بما يحقق مصلحة المحضون أولاً وأخيراً. وفي لفتة تؤكد على وحدة النسيج المجتمعي، أشار المستشار إلى أن القانون الجديد يضم أكثر من 50 مادة مشتركة تسري على المواطنين المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وتشمل هذه المواد القضايا الإنسانية والاجتماعية مثل الحضانة والرؤية والاستزارة، وذلك لأن جميع أفراد المجتمع يعيشون في بيئة واحدة ويواجهون تحديات اجتماعية متشابهة تفرض توحيد بعض الأحكام لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل الدائر حول بعض المواد هو أمر صحي ومطلوب، لأنه يفتح باب النقاش المجتمعي ويسمح بتنقيح النصوص قبل إقرارها، مؤكداً أن الكلمة النهائية ستكون لمجلس النواب الذي يملك السلطة التشريعية الكاملة في تعديل أو إلغاء أي مادة بما يخدم الصالح العام للمجتمع المصري





