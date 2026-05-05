تفاصيل أسعار المونوريل شرق النيل وتعديلات قانون المعاشات ومخاوف بشأن أموال التأمينات

كشف عن أسعار المونوريل شرق النيل، وتعديلات قانون المعاشات، وتحذيرات بشأن أموال التأمينات، ومشروع قانون لإنشاء هيئة مسار العائلة المقدسة.

كشف مصدر مسؤول لـ«الشروق» عن خطط لتقديم خدمة المونوريل شرق النيل بثلاث شرائح سعرية مختلفة، بالإضافة إلى توفير اشتراكات مخفضة للمواطنين. وأشار المصدر إلى أن التشغيل التجريبي للمونوريل سيكون مصحوبًا بفترة تشغيل مجاني لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعريف الجمهور بالخدمة وتشجيعهم على استخدامها.

يأتي هذا الإعلان في ظل اهتمام متزايد بتطوير وسائل النقل العام في مصر، وتوفير بدائل مريحة وفعالة للتنقل داخل المدن. من جهة أخرى، أثار النائب مصطفى بكري جدلاً واسعًا بتصريحاته حول الزيادات في رواتب الموظفين والمعاشات. وأفاد بكري بأن رواتب الموظفين قد ارتفعت بنسبة 550%، بينما ارتفعت المعاشات بنسبة 80%.

ومع ذلك، حذر بكري من وجود خلل وتجاهل للتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الحالية على هذه الزيادات، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية لضمان استدامة هذه الزيادات وعدم تأثيرها على الاستقرار المالي للدولة. وأكد بكري على أهمية معالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضررًا. في سياق متصل، أكدت النائبة سولاف درويش على أهمية تعديل قانون المعاشات لمراعاة نسب التضخم المتزايدة، وضمان آلية استثمار آمنة لأموال المعاشات.

وأشارت درويش إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات، وتوفير حياة كريمة لهم. كما شددت على ضرورة وجود رقابة صارمة على إدارة أموال المعاشات، وضمان الشفافية والمساءلة في عمليات الاستثمار. من ناحية أخرى، ناقش مجلس النواب مشروع قانون الأسرة، والذي يتضمن بندًا يمنح الولاية التعليمية للحاضن. وفي مداخلة تلفزيونية، حذر الإعلامي محمد علي خير من المساس بأموال التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أنها أموال خاصة بأصحابها ولا يجوز التصرف فيها.

وطالب خير بعدم الاقتراب من هذه الأموال، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد وافق نهائيًا على تعديل قانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، والذي يتضمن بنودًا جيدة تهدف إلى ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات. وأوضح خير أن بعض أعضاء مجلس النواب قد اقترحوا إنشاء صندوق سيادي استثماري لإدارة أموال المعاشات، وتوجيه ما يقرب من 2 تريليون جنيه إلى هذا الصندوق بغرض الاستثمار، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية وسلامة هذا الإجراء.

وأكد خير أن أموال المعاشات محمية بأحكام قضائية دستورية، ولا يحق لأي سلطة في الدولة التصرف فيها أو إعادة توجيهها خارج إطارها المحدد. وأشار إلى أن القانون الحالي ينص على وجود مجلس إدارة يضم خبراء متخصصين في مجالات المال والاقتصاد، يتولون إدارة واستثمار أموال المعاشات وفق ضوابط واضحة. وانتقد خير فكرة إنشاء صندوق سيادي لإدارة هذه الأموال، مشيرًا إلى التحديات القائمة مثل تراجع قيمة الجنيه وتأثيره على أموال المعاشات، إلى جانب شكاوى من تأخر بعض الخدمات المرتبطة بصرف المستحقات.

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وفي سياق منفصل، قدم النائب عمرو درويش مشروع قانون لإنشاء هيئة مسار العائلة المقدسة، واصفًا إياه بأنه فرصة ذهبية لمصر لتعزيز السياحة الدينية والثقافية





