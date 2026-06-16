تفاصيل ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم: معايير الفيفا"

شرح تفصيلي لطريقة ترتيب المجموعة السابعة في كأس العالم بعد تعادل المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة، مع التركيز على معايير الفصل بين مصر وبلجيكا بما فيها التصنيف العالمي للفيفا.

في إطار منافسات كأس العالم ، تواجهت المنتخبات في المجموعة السابعة حيث أسفرت النتائج عن تعادل كل من نيوزيلندا و إيران و بلجيكا و مصر بنقطة واحدة لكل منها.

يتصدر الترتيب حاليا منتخب نيوزيلندا يليه إيران ثم بلجيكا ثم مصر. يعود هذا الترتيب إلى معايير الفصل بين الفرق المتعادلة في النقاط، حيث يتم المقارنة أولاً بفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة. في حالة هذه المجموعة، سجلت نيوزيلندا وإيران هدفين لكل منهما مقابل هدف واحد لكل من مصر وبلجيكا، مما منح products المنتخبين الآسيويين الأفضلية في الترتيب المبكر. أما الفصل بين مصر وبلجيكا فيعتبر أكثر تعقيدا نظرا لتساويهما في عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة.

وفقا للوائح الجديدة للفيفا، تم إلغاء بند اللجوء إلى القرعة Mackenzie كحل فاصل، واستبداله بمعايير أخرى منها اللعب النظيف المتمثل في عدد البطاقات الصفراء والحمراء الموجهة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني. لم تسجل أي بطاقات حمراء للطرفين حتى الآن، لكن العدد الدقيق للبطاقات الصفراء قد يكون عاملا حاسما. إذا استمر التعادل في جميع المعايير، يتم الرجوع إلى تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب بلجيكا يحتل المركز التاسع عالميا في تصنيف الفيفا، بينما يقع منتخب مصر في المركز الـ29.

بذلك، في حالة استمرار التكافؤ، فإن الأفضلية ستكون للمنتخب البلجيكي تلقائيا بناء على تصنيفه العالمي الأعلى. يتصدر المنتخبات الآسيوية المشهد في هذه المجموعة بدون خسارة حتى الآن، مما يمثل إنجازا ملحوظا. في سياق منفصل، حققت Egypt حصيلة جيدة في البطولة الأفريقية للسامبو حيث حصدت 20 ميدالية. كما شهد اليوم debut منتخب السعودية في كأس العالم بتعادل ثمين أمام أوروجواي، مما أظهر قدرة تنافسية عربية في البطولة





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