تفاصيل رمي الجمرات في الحج: الأيام والكمية والطريقة والفقه

شرح مفصل لأحكام رمي الجمرات في منى خلال أيام التشريق، مع بيان حالات المتعجل والواجب والسنّة، وكيفية الأداء مع التكبير والذكر.

يؤدي الحج اج اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق الموافق للحادي عشر من ذي الحج ة، وهو اليوم الخامس من أيام الحج بعد وقوف عرفات.

ينصرف الحجاج من مزدلفة إلى منى لبداية رمي الجمرات، حيث يرمون سبع حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط في يوم النحر (العشر من ذي الحجة)، ثم يواصلون الرمي في الأيام الثلاثة التالية (أيام التشريق) حيث يرمون الجمرات الثلاث: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل منها. وقت الرمي يبدأ من بعد زوال الشمس وينتهي قبل الفجر. يعد الرمي واجبًا في الحج عند جمهور الفقهاء، وسنة لدى الحنفية.

للمتعجلFractions right: يكتفي الحاج المتعجل برمي الجمرات في يومين فقط هما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ويغادر منى قبل غروب الشمس، وأما إذا تأخر وغربت عليه الشمس وهو في منى فالخلاف بين الفقهاء: فقاعد المالكية والحنابلة وقول للشافعية يلزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث، بينما يرى الحنفية والشافعية في قول آخر أنه لا يلزمه ذلك. بعد إتمام الرمي للمتعجل يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع ثم يغادر.

كيفية الرمي: يعد الحاج على بعد خمسة أذرع فأكثر عن الجمرة، ويأخذ الحصاة بطرفي إبهام وسبابته اليمنى، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطيه ويقذفها مكبّرًا مع كل حصاة. يستحب وضع الحصاة بين السبابتين ورميها. يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، ويتحول إلى التكبير. وردت صيغ متعددة للتكبير منها: "بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان...

" وغيرها. لو ترك التكبير ورماها فقط جاز الرمي لكنه أساء لتركه السنة. الفقهاء متفقون على أن وجوب الرمي من باب الإجزاء. في الخلاصة، الحجاج يلتزمون بمنى لأيام التشريق الثلاثة، ولمن يتعجل رخصة الدرجة في اليومين مع شرط المغادرة قبل الغروب، مع تفاوت في الأحكام لمن تخلف عن ذلك





