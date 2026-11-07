تفاصيل ضبط صانعات محتوى ونشطاء أمنيين بتهمة النشر المخالِف في الجيزة

تفاصيل عملية الضبط الأمني في الجيزة لصانعات محتوى ومعاوني شرطة متخصصين بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب لتحقيق أرباح مالية، مع تفاصيل المبالغ والأسماء.

أفادت التقارير الأمنية الصادرة عن الإدارة العامة ل حماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، بإحباط محاولة نشر مقاطع فيديو مخالفة للقيم المجتمعية على منصات التواصل الاجتماعي. وشملت العملية ضبط ثلاث صانعات محتوى كنّ قد نشرن تسجيلات مصورة تظهرهن وهن يرقصن بأسلوب خادش للحياء ومخالف للأعراف الاجتماعية السائدة.

ظروف الاعتقال ومكان التواجد الأمني

تمكنت الفرق الأمنية من رصد النشاط غير القانوني للصفحات المذكورة، مما أدى إلى التقنين الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الحالة. وقد تم رصد المتورطات وتوجيههم نحو منطقة الأهرام في محافظة الجيزة، حيث تواجدوا في ذلك الوقت، قبل أن تقوم القوات الأمنية باعتقالهم وحجزهم للتحقيق في التهم الموجهة إليهم.

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الأدلة المحجوزة والمعلومات الجنائية

أوضحت التحقيقات الأولية أن الصيادات الثلاث بحوزتهن ثلاث هواتف محمولة تم ضبطها فور الاعتقال. وقد خضعت هذه الهواتف لفحص فني دقيق، كشفت النتائج عن وجود دلائل رقمية وإلكترونية تؤكد بشكل قاطع نشاطهن الإجرامي عبر نشر المحتوى المخالف. ومن الجدير بالذكر أن اثنتين من المتورطات لديهن سجلات ومعلومات جنائية سابقة.

اعترافات الصيادات وتحفيزهن المادي

أثناء مواجهاتهن من قبل الضباط المسؤولين عن القضية، اعترف الصيادات الثلاث بنشر المقاطع الفيديو المشار إليها سابقاً على صفحاتهن الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت التحقيقات أن الدافع الرئيسي وراء هذا النشاط كان زيادة نسب المشاهدة، وذلك بهدف تحقيق أرباح مالية طائلة كانت تتوقعها من وراء هذا النوع من المحتوى المخالف.

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الإجراءات القانونية المتخذة والتفاصيل الأمنية

بعد استجواب الصيادات وتسجيل اعترافاتهن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بحقهن وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد تولى قسم شرطة الأهرام بمركز الجيزة مسؤولية الاحتفاظ بالمتورطات حتى إتمام التحقيقات اللازمة، في ظل تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية الآداب العامة.

السياق الأمني العام والرقابة على المحتوى

يأتي هذا الضبط الأمني في إطار الجهود المستمرة للشرطة المتخصصة في محاربة المحتوى المخالف على الإنترنت وحماية القيم المجتمعية من الانحرافات التي قد تضر بالشباب. ويعكس هذا الحادث أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به الإدارة العامة لحماية الآداب في متابعة كل ما ينشر على المنصات الرقمية من محتوى قد يمس الآداب العامة.