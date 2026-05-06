تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد وضوابط تنظيم النفقة الزوجية

عرض شامل لأبرز ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد فيما يخص تنظيم النفقة الزوجية، وحالات إعسار الزوج، والضوابط القضائية لتعديل المبالغ المقررة لضمان التوازن الاجتماعي.

يتناول مشروع قانون الأسرة الجديد في طياته رؤية تشريعية حديثة تهدف إلى تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين، مع التركيز بشكل خاص على أحكام النفقة الزوجية التي لطالما كانت محورًا للنزاعات القضائية الطويلة.

يسعى هذا المشروع إلى إيجاد توازن دقيق بين ضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء من جهة، ومراعاة القدرات المالية الفعلية للزوج من جهة أخرى، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها المجتمع حاليًا. إن وضع إطار قانوني واضح ومحدد يساهم بشكل فعال في تقليل عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم ويحد من التضارب في الأحكام القضائية، مما يعزز من استقرار الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع ويحمي الأطراف من الدخول في دوامات قانونية لا تنتهي.

وبالتعمق في تفاصيل المادة الخامسة والخمسين، نجد أنها وضعت ضابطًا زمنيًا صارمًا لطلبات تعديل النفقة، حيث اشترط القانون مرور عام كامل على صدور الحكم الأصلي قبل السماح برفع دعوى جديدة تهدف إلى زيادة أو إنقاص قيمة النفقة. هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى منع حالة من عدم الاستقرار المالي والاجتماعي التي قد تنتج عن كثرة التقاضي في فترات زمنية قصيرة جدًا.

ومع ذلك، فإن المشرع لم يغفل الحالات الطارئة، إذ ترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة للتدخل في حال وجود ظروف استثنائية ومفاجئة تستدعي التعديل الفوري قبل انقضاء العام، وهو ما يضمن عدم ضياع الحقوق في الحالات القاهرة، على أن يتم تطبيق أي تعديل جديد اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم الجديد لا بأثر رجعي، لضمان الوضوح المالي والشفافية بين الطرفين. أما فيما يتعلق بمعالجة حالة إعسار الزوج، فقد قدمت المادة السادسة والخمسون مجموعة من الحلول البديلة التي تضمن عدم انقطاع سبل العيش عن الزوجة في ظل تعثر الزوج ماديًا.

فقد أجاز القانون للزوجة أن تنفق على نفسها من مالها الخاص إذا كانت تملكه، مع اعتبار هذه المبالغ دينًا في ذمة الزوج يجب رده لاحقًا. كما فتح القانون الباب أمام التكافل الأسري من خلال إلزام من تجب عليهم النفقة شرعًا بالإنفاق على الزوجة في حالة تعثر الزوج، مع حفظ حقهم في الرجوع على الزوج لاسترداد ما دفعوه.

علاوة على ذلك، منح القانون الزوجة الحق في الاقتراض بضمانة أو إذن من المحكمة لتأمين احتياجاتها الأساسية، مع اعتبار هذا القرض دينًا واجب السداد من قبل الزوج، مما يوفر شبكة أمان مالية للزوجة في أحلك الظروف الاقتصادية الممكنة. وفي سياق متصل، حسمت المادة السابعة والخمسون من مشروع القانون الجدل حول النفقة بعد الطلاق في حالات الإعسار المادي.

حيث نصت المادة بوضوح على أنه إذا اختارت الزوجة طلب التطليق بناءً على سبب إعسار الزوج وعدم قدرته على الإنفاق، وقضى القاضي بفسخ عقد الزواج لهذا السبب تحديدًا، فإن الزوجة في هذه الحالة لا تستحق نفقة بعد صدور حكم الطلاق. تهدف هذه المادة إلى منع استغلال دعاوى الإعسار كوسيلة للحصول على مبالغ مالية بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وبما أن سبب الطلاق هو أصلاً عدم القدرة المالية للزوج، فإن إلزامه بنفقة بعد الطلاق قد يكون غير منطقي أو تعجيزيًا، مما يعزز مبدأ العدالة والواقعية في تطبيق القانون.

ختاماً، يمكن القول إن مشروع قانون الأسرة الجديد يمثل خطوة جادة نحو مأسسة العلاقات الأسرية وفق معايير قانونية واقتصادية حديثة تراعي مصلحة الجميع. إن التركيز على الضوابط الزمنية والحلول البديلة في حالات الإعسار يعكس رغبة المشرع في حماية كيان الأسرة من التفكك السريع الناتج عن الخلافات المالية، وفي الوقت ذاته يمنح القضاء دورًا محوريًا في تقدير كل حالة على حدة بناءً على ظروفها الخاصة ومؤهلاتها المادية.

إن هذا التوازن بين الحقوق والواجبات هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلم المجتمعي وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية، بما يضمن عدم تضرر الطرف الضعيف وبما لا يرهق الطرف المكلف فوق طاقته المادية المتاحة





قانون الأسرة النفقة الزوجية إعسار الزوج أحكام القضاء الحقوق المالية

