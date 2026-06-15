تفاعل فلسطينيون مع هدف منتخب مصر في كأس العالم 2026

وفقًا للمعلومات المتوفرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في قطاع غزة حالة من التفاعل عقب هدف منتخب مصر في مرمى بلجيكا، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. وقد أعرب عدد من الفلسطينيين عبر منشورات وتعليقات على موقع «فيسبوك»، عن سعادتهم بالنتيجة التي حققها المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي، مؤكدين دعمهم للفراعنة في مشوارهم بالمونديال.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي في قطاع غزة حالة من التفاعل عقب هدف منتخب مصر في مرمى بلجيكا ، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 .

وقد أعرب عدد من الفلسطينيين عبر منشورات وتعليقات على موقع «فيسبوك»، عن سعادتهم بالنتيجة التي حققها المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي، مؤكدين دعمهم للفراعنة في مشوارهم بالمونديال. وقد أوضح أحد الفلسطينيين أن تشجيعه لمصر لا يقل شعورًا عن تشجيع منتخب فلسطين، وأن رفع العلم المصري يحمل لديه معاني خاصة ترتبط بالمحبة والانتماء. وقد وجه التحية للشعب المصري ومؤسساته، ومختتمًا منشوره بعبارة: «عاشت مصر.. عاشت مصر..

عاشت مصر». وقد كتب الفلسطيني جهاد حلس، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن صورة لشباب من غزة وهم يشجعون منتخب مصر تختصر الكثير من المعاني، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب أنهكتهم الحرب وأثقلتهم الهموم، لكنهم خرجوا من بين الركام لتشجيع المنتخب المصري وكأنه منتخبهم الوطني. وقد أوضح أن البعض قد يظن للوهلة الأولى أن الصورة التُقطت في أحد مقاهي القاهرة أو شوارع الإسكندرية، غير أنها التُقطت في غزة، معتبرًا أن المشهد يعكس محبة أهالي القطاع لمصر وفرحتهم بفرح أشقائهم.

وقد فرض منتخب مصر التعادل بنتيجة 1-1 على بلجيكا، في المباراة التي أقيمت على ملعب «لومين فيلد»، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026. وقد حصد المنتخب المصري أول نقطة له في النسخة الحالية من البطولة، بينما تأجل تحقيق أول انتصار للفراعنة في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم. وقد يتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، لتظل المنافسة مفتوحة على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وقد تم تحديد موعد مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في وقت لاحق من هذا الخبر





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منتخب مصر كأس العالم 2026 تفاعل فلسطينيون هدف منتخب مصر بلجيكا

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