تفاعل أوروبي حاد مع القرار المصري بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب ودعوات لمراجعة السياسات

تفاعلت شخصيات وسياسيون ألمان بقرار مصر إدراج 35 كياناً و36 إخوانياً على قوائم الإرهاب، داعين إلى استلهام الموقف المصري ومراجعة الدعم المالي والسياسي للمنظمات المرتبطة بالإسلام السياسي في أوروبا.

شهدت الساحة السياسية والأمنية الأوروبية تفاعلاً واسعاً ونقاشاً حاداً عقب إعلان السلطات ال مصر ية قراراً تاريخياً يتمثل في إدراج عدد من الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات.

وقد لاقى هذا القرار استجابات متباينة، لكن أبرز ما خرج به النقاش العام هو الدعوات المتزايدة من قبل شخصيات بارزة وأكاديميين ألمان إلى مراجعة sikapهم تجاه هذه الشبكة الإسلامية، معتبرين أن القرار المصري يمثل نقطة تحول رمزية وقانونية ذات أثر بعيد المدى على العلاقات بين مصر والدول الأوروبية. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الاهتمام الغربي بمخاطر ما يسمى بـالإسلام السياسي، مما دفع العديد من المحللين إلى الربط بين الوضع في مصر والمتغيرات في أوروبا.

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دعوات ألمانية لمراجعة التعامل مع الإخوان

من جانبها، أكدت جوانا كوتار، النائبة السابقة في البرلمان الألماني، من خلال تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي أكس، أن الموقف المصري يجب أن يكون دافعاً قوياً لألمانيا وللمجتمع الدولي لإعادة النظر في تعاملها مع التنظيمات الإسلامية. ودعت كوتار صراحةً السلطات الألمانية إلى ان تحذو حذو مصر، مشيرة إلى المفارقة الصارخة التي تجعل مصر تدرج منظمات إسلاموية، بما في ذلك تلك التي تتخذ من ألمانيا وأوروبا مقراً لها، على قوائم الإرهاب الخاصة بها، بينما تغفل ألمانيا عن اتخاذ إجراءات مماثلة رغم وجود أدلة ومخاوف أمنية.

ولفتت إلى أن هذا التعاطي المزدوج قد يعكس قصوراً في فهم طبيعة الخطر الذي تمثله هذه الشبكات على الاستقرار المجتمعي والأمني. وفي تطور موازٍ، أشادت زيجريد هيرمان مارشال، الباحثة الألمانية المتخصصة في رصد وتوثيق شبكات الإسلام السياسي، بالقرار المصري، واصفة إياه بأنه يكتسب أهمية خاصة نظراً لأنه صادر عن الدولة التي تأسست فيها الجماعة الأم.

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وأشارت مارشال إلى أن القرار، على الرغم من عدم إلزامه قانونياً داخل الدول الأوروبية، إلا أن رمزيته ودلالاته السياسية العميقة من شأنها أن تغير نظرة العالم والرأي العام تجاه الجماعة، وتضع الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي تحت ضغط متزايد لتبرير مواقفهم الحالية. كما كشفت مارشال عن مفارقات لافتة في التعامل الألماني، حيث ذكرت أن القائمة المصرية شملت القيادي السابق في التجمع الإسلامي إبراهيم الزيات، بينما تم تكريم شقيقه بلال قبل أسبوعين بجائزة لحقوق الإنسان، في حين كان قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن عشر سنوات في مصر.

مطالبات أوروبية بحظر التنظيمات الإسلامية

ودعت السلطات والبلديات الألمانية والأوروبية إلى عدم تجاهل هذه القائمة ومراجعة تعاونها المادي والسياسي مع المنظمات المرتبطة بهذه الشبكات، محذرةً من استراتيجية مزدوجة تعتمد على خطاب ودّي في العلن ونشر أيديولوجيات متطرفة في الخفاء. كما استشهدت بطلبات سابقة من شخصيات مثل جاكلين دي كواترو ولورينزو كوادرى ومانويل شتروبلر وسيلفان فريموند التي طالبت بإجراء تحقيقات شاملة وفرض قيود أو حظر كامل على الجماعة، مما يعكس اتجاهاً متصاعداً في الخطاب السياسي الأوروبي نحو التشدد تجاه الإخوان المسلمين.