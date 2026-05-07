تفاهمات سرية لنقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى دولة ثالثة لخفض التصعيد

تقارير إعلامية عبرية تكشف عن موافقة إيران على نقل جزء كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى طرف ثالث مجهول ضمن مفاوضات مع واشنطن لتقليل التوترات الإقليمية.

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تطورات دراماتيكية في الملف النووي ال إيران ي، حيث أفادت بأن الجانب ال إسرائيل ي قد تلقى معلومات تفيد بموافقة طهران على اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في نقل نسبة كبيرة من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى دولة ثالثة لا تزال هويتها طي الكتمان.

هذه الأنباء التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في إطار متابعتها العاجلة، تشير إلى تحول محتمل في الاستراتيجية الإيرانية للتعامل مع الضغوط الدولية والمطالب الأمريكية بضرورة تقليص القدرات النووية التي تقترب من مستويات التخصيب العسكري. ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة حالة من الغليان السياسي والعسكري، مما يجعل من أي تفاهم بشأن اليورانيوم عالي التخصيب بمثابة صمام أمان مؤقت لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

وتكمن خطورة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في أنه يقرب إيران تقنياً بشكل كبير من عتبة الـ 90%، وهي النسبة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، مما جعل هذا الملف يمثل الخط الأحمر بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة. إن الموافقة على نقل هذا المخزون إلى طرف ثالث تعكس رغبة إيرانية في تقديم تنازلات ملموسة مقابل الحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية، ربما تتعلق برفع جزئي للعقوبات أو ضمانات أمنية معينة.

وتجري في الكواليس مفاوضات مكثفة بين واشنطن وطهران تهدف إلى الوصول إلى ترتيبات لخفض التصعيد الإقليمي، حيث يتم تداول مقترحات تتضمن إخضاع المنشآت النووية لرقابة دولية أكثر صرامة أو تجميد عمليات التخصيب لفترات محددة مقابل تسهيلات تجارية ومالية، وهو ما يعيد للأذهان محاولات إحياء الاتفاق النووي السابق ولكن بصيغة معدلة تتناسب مع المعطيات الراهنة. من الناحية التحليلية، فإن اختيار دولة ثالثة مجهولة لاستلام هذا المخزون يشير إلى وجود وسيط دولي يمتلك الثقة من كلا الطرفين، أو ربما اتفاق سري يهدف إلى إخراج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية دون تسليمه مباشرة للغرب، وذلك للحفاظ على ما تسميه طهران كرامتها الوطنية وسيادتها.

وفي المقابل، تنظر الدوائر الاستخباراتية الإسرائيلية إلى هذه الخطوة بعين الريبة، حيث يخشى البعض أن تكون مجرد مناورة تكتيكية لكسب الوقت أو لتضليل الرقابة الدولية. ومع ذلك، فإن مجرد طرح فكرة نقل المخزون يشير إلى أن إيران تدرك حجم الضغوط الممارسة عليها، خاصة مع تزايد التهديدات بضربات عسكرية تستهدف المفاعلات النووية في حال استمرار التخصيب بمستويات عالية.

وفي سياق متصل، تبرز أهمية هذه الخطوة في ظل السعي الأمريكي لتأمين ترتيبات استقرار في الشرق الأوسط قبل أي استحقاقات سياسية داخلية في واشنطن. إن نجاح هذه الصفقة، في حال تأكدت، قد يفتح الباب أمام سلسلة من التفاهمات التي تشمل ملفات أخرى مثل النفوذ الإيراني في المنطقة والبرنامج الصاروخي.

إن المجتمع الدولي يراقب بدقة هذه التحركات، حيث يأمل أن تؤدي إلى تقليل احتمالات نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي في المنطقة، بينما تظل التحديات قائمة فيما يتعلق بآليات التحقق وضمان عدم عودة طهران إلى التخصيب السريع بمجرد انتهاء الاتفاق أو تغير الظروف السياسية. ختاماً، يبقى المشهد النووي الإيراني محكوماً بالتجاذبات بين الرغبة في التهدئة والاندفاع نحو التسلح. إن نقل 60% من اليورانيوم المخصب يمثل خطوة جسورة قد تغير قواعد اللعبة، لكنها تتطلب شفافية مطلقة لضمان نجاحها.

إن العالم اليوم يقف أمام لحظة فارقة، حيث يمكن أن تؤدي هذه التفاهمات السرية إما إلى استقرار طويل الأمد أو إلى جولة جديدة من التصعيد إذا ما فشلت الوعود المتبادلة في التحول إلى واقع ملموس على الأرض، مما يجعل من المتابعة الدقيقة لهذه التطورات ضرورة قصوى لفهم مستقبل الأمن القومي في الشرق الأوسط





