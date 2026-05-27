تفرض كندا حظرا مؤقتا على دخول القادمين من ثلاث دول أفريقية بسبب وباء الإيبولا، فيما يعد علي أكبر ولايتي مستشارا للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وذكر ولايتي أن الخط الأحمر لإيران واضح، وأن الأوراق والتوقيعات ليست ضمانا، وأن مضيق هرمز هو الحكم النهائي على المعاهدة المكتوبة. وفي سياق متصل، قال مسئول في الحرس الثوري الإيراني إن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة أمر مستبعد، لكنه حذر من أن إيران مستعدة لمواجهة أي هجوم. وذكر المسئول أن احتمال الحرب منخفض بسبب ضعف العدو، وأن القوات المسلحة الإيرانية متأهبة ومجهزة بالذخيرة. كما ذكر المسئول أن إيران ستحول المنطقة الممتدة من تشابهار إلى ماهشهر إلى مقابر للمعتدين.

وذكر التلفزيون الإيراني أن اللواء أمير حياة مقدم، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قاله إن شروط طهران الخمسة للمفاوضات تشمل دفع التعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية ورفع العقوبات ووقف الحرب على جميع الجبهات، فضلا عن قبول السيادة الإيرانية في مضيق هرمز. وذكر أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة تريد أن تكون لإسرائيل حرية التصرف للرد على ما تعتبره تهديدات في لبنان، في حين ترفض إيران ذلك.

وذكر المسئول الأمريكي أن الاتفاق المحتمل سيضمن حق إسرائيل في التحرك ضد التهديدات الوشيكة "دفاعا عن النفس". وفي سياق متصل، قال مسئول عن المفاوضات إن الولايات المتحدة ستسمح لإيران ببيع نفطها عبر إعفاءات من العقوبات، على أن يجري التفاوض خلال فترة مدتها 60 يوما في تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة. وذكر مسئول آخر أن آلية التخلي عن المخزون ستبحث خلال 60 يوما، مرجحا تخفيف جزء منه ونقل الجزء الباقي إلى دولة أخرى.

وبحسب أسوشيتد برس، شدد مسئول أمريكي على أنه لن يكون هناك أي تخفيف للعقوبات إذا لم تتخل إيران عن مخزونها





