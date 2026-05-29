تفعيل رجل المرور الآلي في مدينة العلمين الجديدة لتعزيز الذكاء المروري والسيولة

شهدت مدينة العلمين الجديدة تفعيل نظام رجل المرور الآلي بالتعاون مع وزارة الداخلية، كجزء من خطة الدولة للتحول الرقمي وتطبيق حلول ذكية لإدارة الحركة المرورية، يعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي لتنظيم السير وخدمة المواطنين.

تواصل مدينة العلمين الجديدة تعزيز ريادتها كمدينة ذكية متطورة من خلال تفعيل وتشغيل نظام رجل المرور الآلي ، بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التابعة لوزارة الداخلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتطبيق أحدث الحولات الذكية لإدارة الحركة المرورية، مما يعكس التزام الدولة المصرية bằng التحول الرقمي وتبني تقنيات المدن الذكية ضمن رؤية الجمهورية الجديدة. أكد الدكتور محمد خلف الله، المسؤول عن المشروع، أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز السيولة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، من خلال تنظيم الحركة بأسلوب حضاري متطور، وتقديم الإرشادات المرورية، والتفاعل مع الجمهور للإجابة عن استفساراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد النظام على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لرصد المعوقات والازدحامات التي قد تؤثر على حركة السير، مما يتيح التدخل السريع لحلها. وتركز هذه المبادرة على تحسين تجربة التنقل داخل المدينة، وتقليل وقت الانتظار، وتعزيز السلامة المرورية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء مدن ذكية مستدامة





