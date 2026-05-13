تفعيل منظومة الحضور والانصراف الإلكتروني بالبصمة أو عبر وسائل التعرف الجسدي في الجهات الحكومية

تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بشأن تفعيل منظومة الحضور والانصراف الإلكتروني بالبصمة أو عبر وسائل التعرف الجسدي داخل جميع الجهات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري ودعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة. وأكد النائب، في مقترحه، أن استمرار العمل بدفاتر الحضور الورقية لم يعد يتماشى مع خطط الدولة للتطوير والرقمنة، خاصة في ظل التوسع في أنظمة الربط الإلكتروني والرقابة الرقمية داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية ستسهم في الحد من أي تجاوزات مرتبطة بعمليات الحضور والانصراف التقليدية.

تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بشأن تفعيل منظومة الحضور والانصراف الإلكتروني بالبصمة أو عبر وسائل التعرف الجسدي داخل جميع الجهات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط الإداري ودعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي و الحوكمة .

وأكد النائب، في مقترحه، أن استمرار العمل بدفاتر الحضور الورقية لم يعد يتماشى مع خطط الدولة للتطوير والرقمنة، خاصة في ظل التوسع في أنظمة الربط الإلكتروني والرقابة الرقمية داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية ستسهم في الحد من أي تجاوزات مرتبطة بعمليات الحضور والانصراف التقليدية. 6 أغسطس..

نظر دعوى إلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة برلماني يفجر ملف مُخالفات بناء في حي السلام ويعرض فيديوهات داخل مجلس النواب tطبيق نظام البصمة الإلكترونية وأوضح أبو الشيخ أن تطبيق نظام البصمة الإلكترونية يضمن التواجد الفعلي للعاملين داخل مقار العمل، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع معدلات الالتزام وتحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن عدداً من المؤسسات الحكومية بدأت بالفعل في تطبيق أنظمة رقمية حديثة حققت نتائج إيجابية في تعزيز الانضباط الوظيفي. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعميم منظومة الحضور والانصراف الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، مطالبًا بسرعة ربط المنظومة بالجهات المختصة لضمان المتابعة الدقيقة وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية، خاصة بمحافظة سوهاج





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحضور والانصراف الإلكتروني البصمة الإلكترونية التحول الرقمي الحوكمة الانضباط الإداري

United States Latest News, United States Headlines